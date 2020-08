Gut, wenn Sie Ihr E-Auto an einer speziellen Wallbox oder öffentlichen Säulen nachladen können. Bleibt dafür nur eine normale Steckdose, geht das zwar auch - es gibt aber einiges zu beachten.

E-Auto darf nicht an jede Steckdose

Von Deutsche Presse-Agentur dpa