Neuer Mercedes Citan soll für Familien zur T-Klasse werden

Stuttgart

Mercedes fährt künftig bei den kleinen Vans mit einer Doppelspitze vor. Wenn 2021 der Nachfolger des Modells Citan kommt, soll es ihn in zwei Versionen geben, teilt der Hersteller mit.

Analog zum Vito und zur V-Klasse will Mercedes die beiden Autos zum Beispiel für Gewerbekunden als Kleintransporter Citan sowie für Familien als wohnlichere T-Klasse verkaufen. Die technische Basis dafür liefert wie bei der aktuellen Generation Kooperationspartner Renault mit dem Kangoo, der zum Jahreswechsel erneuert wird.

Nach Kritik am bislang letzten Citan und vor allem an der ebenfalls von Renault und Nissan übernommenen X-Klasse will Mercedes diesmal auf mehr Eigenständigkeit achten und geht nach Informationen aus Unternehmenskreisen tiefer ins Blech und die Ausstattungsliste. Neu ist auch das Antriebsportfolio: Neben Diesel und Benzinern soll es erstmals eine reine Elektrovariante geben, deutete der Hersteller an.

