So sitzen Sie richtig auf dem Motorrad

Elegant in den Verkehr einfädeln und sicher in den Kurven liegen: Wer Motorrad fährt, sollte seine Maschine beherrschen und sich sicher im Sattel fühlen. Um das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit zu stärken, übt man am besten schon im Stand, rät das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).

Schon beim Aufsteigen zeigt sich meist, ob die Dimensionen stimmen. Wer etwa Schwierigkeiten hat, auf den Sitz zu steigen und im Stand auf den Zehenspitzen kippelt, der baut unter Umständen Unsicherheiten und sogar Ängste auf, so die Zweiradexperten.

Ihr Tipp: Die Sitzbank abpolstern oder gegen ein niedrigeres Exemplar austauschen. Reichen diese Maßnahmen nicht für einen sicheren Stand aus, gibt es bei vielen Motorrädern auch die Möglichkeit, das Fahrwerk mit einem Tieferlegungs-Kit abzusenken. Bei der Auswahl und der Montage sollte jedoch unbedingt ein Fachmann oder eine Fachwerkstatt zugezogen werden. Bestenfalls hat man bereits bei der Fahrzeugauswahl auf die Sitzhöhe geachtet.

