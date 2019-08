Private Bauherren müssen Aufgaben verteilen

Berlin

Mit einem selbst organisierten Hausbau lässt sich Geld sparen, gerade wenn man viele Aufgaben auf eigene Faust erledigt. Dann müssen private Bauherren unter Umständen aber auch Leitungsaufgaben verteilen.

So schreiben Landesbauordnungen etwa einen professionellen Bauleiter vor, erläutert der Verband Privater Bauherren (VPB) in Berlin. Außerdem muss es einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator - im Fachjargon SiGeKo abgekürzt - geben, wenn zwei und mehr Firmen gleichzeitig am Bau tätig sind. Er sollte ebenfalls kein Laie sein. Der Bauherr muss sich mit der Baufirma abstimmen, wer diesen bestellt und bezahlt.

Bauherren müssen sich und ihre Helfer auch bei einer Unfall- und Bauhelferversicherung absichern. Der VPB rät daher, vor der Unterzeichnung von Verträgen mit Handwerks- und Baufirmen zu klären, welche dieser Aufgaben wer erbringen soll und kann.

Sogenannte Ausbau-, Mitbau- oder Selbstbauhäuser sind spezielle Angebote vieler Fertighaus-Firmen für einen Hausbau in Eigenregie. Hier können private Bauherren einzelne Gewerke übernehmen oder sogar den gesamten Innenausbau selbst erledigen. Gerade Maler- und Tapezierarbeiten sowie das Verlegen von Bodenbelägen werden gerne von Bauherren übernommen. Die Firma liefert mindestens die Gebäudehülle.

Wie bei Bau- und Handwerksbetrieben müssen auch bei den freiwilligen Helfern die Gewerke Hand in Hand arbeiten, damit der Bau zügig voranschreitet. Diese Planung ist recht aufwendig, denn es müssen die Bedürfnisse von Handwerkern und privaten Bauherren aufeinander abgestimmt werden. Außerdem müssen sich Bauherren darüber im Klaren sein, dass sie laut VPB nicht alle Aufgaben selbst übernehmen dürfen, zum Beispiel Elektroarbeiten.

dpa