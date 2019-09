Schaden durch Blindgänger am Haus: Zahlt die Versicherung?

Berlin

Wer nach dem Fund einer Weltkriegsbombe seine Wohnung oder sein Haus verlassen muss, hofft, dass die Zeit der Räumung schnell vorbei ist und niemandem etwas passiert. Doch wenn der Blindgänger kontrolliert gesprengt werden muss oder gar unabsichtlich explodiert, kann das Zuhause durch die Detonation Schaden nehmen. Zahlt dann die Gebäude- oder Hausratversicherung?

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weist darauf hin, dass in seinen unverbindlichen Musterbedingungen für Versicherer Schäden, die auf Kriegsereignissen basieren, grundsätzlich nicht versichert sind. Das nennt sich Kriegsauschlussklausel. Allerdings seien Versicherungsunternehmen frei in ihrer Vertragsgestaltung und müssten die Kriegsauschlussklausel nicht übernehmen. Dem GDV zufolge gibt es Versicherer, deren Verträge keine Kriegsausschlussklausel enthalten. Verbraucher sollten deshalb überprüfen, ob ihre Gebäude- und Hausratsversicherung eine derartige Klausel enthält. In jedem Fall sollten sie bei Schäden an Haus und Inventar durch eine Sprengung umgehend ihre Versicherung informieren, um eventuelle Ansprüche zu klären.

Gericht: Grundstückseigentümer muss keinen Schadenersatz zahlen

Wenn ein Weltkriegsblindgänger gesprengt wird, haftet der Grundstückseigentümer nicht für Schäden an den benachbarten Gebäuden. Das Landgericht Osnabrück hat deshalb mitt August eine Klage auf Schadenersatz abgewiesen (Az. 6 O 337/19).

Verhandelt wurde ein Fall vom Februar 2018. Damals war auf einem ehemaligen Kasernengelände in Osnabrück eine Bombe gefunden und von der Kampfmittelbeseitigung kontrolliert gesprengt worden. An einem Nachbarhaus entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Versicherung des Eigentümers wollte sich das Geld von der Stadt Osnabrück zurückholen, der das Gelände mittlerweile gehört.

Der Eigentümer eines Grundstücks hafte aber nur für Schäden, die er selbst verursacht oder nicht verhindert habe, urteilte die Zivilkammer. Beides sei hier nicht der Fall. Über die kontrollierte Sprengung hätten die Kampfmittelräumer entschieden. Die städtische Entwicklungsgesellschaft als Grundstückseigentümerin habe die Sprengung dulden müssen, hätten doch bei einer unkontrollierten Explosion noch größere Schäden gedroht.

