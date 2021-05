Mehr als Einrichten

Möbel aus feinem Holz, Polster- und Kissenbezüge aus natürlichen Materialien und Stoffen, Teppiche aus Sisal – diese Ingredienzen erzeugen einen harmonischen Gesamteindruck des Raumes. Holzjalousetten und Shutters passen bestens dazu und verleihen den Fenstern nicht nur eine ganz besondere Optik, sondern bringen mediterranes Flair in den Wohnraum. „Für ein außergewöhnliches Bild sorgen Jalousetten mit Filz- und Lederoberflächen, die insbesondere in Kombination mit Stoffen und Stangen zu einer Symbiose verschmelzen“, sagt Rainer Mucke von der Wohnraummanufaktur in der Königstraße. Hübscher Nebeneffekt: Durch das Verstellen der Lamellen wird zudem ein facettenreiches Lichtspiel ermöglicht.

Ein weiterer Sicht- und Sonnenschutz, der nicht aus der Mode kommt und gerade in Zeiten von Homeoffice aktueller denn je ist, sind Rollos. Durch die Vielfalt der Motive, aber auch als puristische Ausführung schützen sie nicht nur vor Wärmeeinstrahlung und neugierigen Blicken. Sie sind gleichzeitig ein schönes Accessoire für jedes Fenster. „Ob manuell oder mit Kette bedienbar, Akkuantrieb oder Elektromotor, steuerbar per Funkbetrieb oder Smart Home – die Möglichkeiten sind vielfältig, und wir beraten vor Ort, welche Lösung sich für welchen Raum am besten eignet“, so der Raumausstattermeister.

Und weil mit den wärmeren Nächten und sonnigen Tagen das Insektengeschwirr nicht lange auf sich warten lässt, fertigt das Team der Wohnraummanufaktur Insektenschutz für Türen, Fenster und Kellerabdeckungen. Die maßgeschneiderten Elemente werden auf Wunsch als Pendeltür- oder Fenster, als Schiebeelement oder Spannrahmen zum Einhängen montiert.