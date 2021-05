Nachhaltig und energiesparend

Bothfeld ist völlig zu Recht einer der beliebtesten Stadtteile Hannovers. Das Baugebiet Herzkamp bildet sicher eines seiner Filetstücke: Dort wohnen Sie zentral und ruhig zugleich. Direkt vor der Haustür liegt ein ausgedehntes Wald- und Wiesengrün, gleichzeitig gibt es direkte Verkehrsanbindungen, gute Infrastruktur und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Hier bietet Gundlach im zweiten Bauabschnitt weitere Eigentumswohnungen an. In großzügigen Außenanlagen nach einem Entwurf der Landschaftsarchitekten nsp entsteht ein markanter Baukörper in hochwertigem hellem Klinker. Das Gebäude wird nach einem preisgekrönten Entwurf der Architekten blauraum errichtet. Der Bau hat bereits begonnen. Drei Eingänge erschließen die jeweils drei Etagen. Mit 79 bis 87 Quadratmetern Wohnfläche und zwei oder drei Zimmern bieten sie alle Attribute komfortablen Lebens: Tiefgarage mit Fahrradstellplätzen und Anschlüssen für Elektromobilität, private Kellerräume, Aufzüge von der Tiefgarage bis in die oberste Etage, erhöhter Schallschutz zwischen den Wohnungen und KfW-55-Standard nach EnEV 2016. Auf dem Dach erzeugt eine Fotovoltaikanlage sauberen Strom. Die Ausstattung: Fußbodenheizung, Eichendielen Parkett und hochwertige Fliesen, Dreifachverglasung, elektrische Außenraffstores, bodengleiche Duschen, Designbadaccessoires und Multimedia-Glasfaserkabel. Smart-Home-Funktionen sind vorinstalliert. Zu jeder Wohnung gehört eine Loggia oder Terrasse in Südausrichtung mit schwellenarmem Austritt. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen eigenen Gartenanteil, komplett ausgestattet mit Hecke, Zaun und Pforte. Eine gute Investition, auch als Kapitalanlage – dank der soliden Bauqualität von Gundlach. Die Planung des Baugebiets berücksichtigt von vornherein zu erwartende Auswirkungen des Klimawandels. Sogar auf die Flugrouten der örtlichen Fledermäuse in den Frischluftschneisen und die Wanderwege der Igel nimmt die Gestaltung der Außenanlagen Rücksicht.

