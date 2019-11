Neue Badausstellung am neuen Standort

ELEMENTS sorgt bundesweit an über 240 Standorten für den einfachsten Weg zum neuen Bad – nur wenige Meter vom alten Standort entfernt nun auch in den jüngst eröffneten Räumen in der Erdinger Straße 1 in Langenhagen. Auf 1.200 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt die ELEMENTS-Badausstellung aktuelle Trends, moderne Objekte und eine große Bandbreite an Materialien. So werden ganz unterschiedliche Stilrichtungen aufgegriffen und mit der modernen Technik von heute verbunden.

So kommen Puristen, Pragmatiker und Romantiker auf ihre Kosten

Die Ausstellung inspiriert kostenbewusste Planer ebenso wie Puristen, Pragmatiker, Romantiker oder all diejenigen, die sich ganz einfach ein Bad zum Wohlfühlen wünschen. Die Integration eines Whirlpools oder einer Sauna sind dabei sehr gefragt. ELEMENTS präsentiert Produkte zahlreicher renommierter Hersteller, zu denen unter anderem Villeroy & Boch, Gessi, Jacob Delafon und die preisgekrönten Designlinien von Vigour zählen.

Virtueller Planer für Ihre Träume

Weil ein Bad natürlich erst als großes Ganzes für Eindruck und Entspannung sorgt, unterstützen die ELEMENTS-Badverkäufer mit individuellen Gestaltungstipps und liefern manche raffinierte Idee. Im Zusammenspiel mit den Profis aus dem Fachhandwerk entstehen schließlich aus Träumen und Ideen hochwertige Bäder. Bevor Fachhandwerker und Badverkäufer zum Einsatz kommen, bietet ELEMENTS die Möglichkeit unter www.elements-show.de in die Welt der Traumbäder einzutauchen.

Badplaner in 3-D mit Kostencheck

Die Webseite ist informativ und interaktiv: So lässt sich mit Hilfe eines Budget-Kalkulators ausrechnen, welche Kosten anfallen werden. Der Badtyp-Test ist dagegen kurzweilig und verrät, ob man eher „Trendbad-Typ“ ist oder doch zum Komfortbad neigt. Auch der 3-D-Badplaner zählt zu den beliebten Tools. Mit ihm lassen sich die Wunschprodukte virtuell in die Darstellung einfügen – vom Waschtisch bis zum Handtuchheizkörper. In der Ausstellung machen sich die Profis dann an die fachgerechte Planung. „Bringen Sie Ihren Entwurf zum Gespräch mit“, rät Mirja Szymanski ihren Kunden. Sie weiß, dass Interessenten auch den Budgetplaner schätzen, denn selbstverständlich bietet ELEMENTS seinen Katalog für Endkunden inklusive Preisliste an. „Erleben Sie die Faszination der Badgestaltung“ lautet das Motto.