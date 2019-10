Die Region Hannover ist europäische Logistikdrehscheibe und wichtiger Hafenhinterlandstandort für Seehäfen in ganz Norddeutschland. Vor allem Handels- und Industrieunternehmen prägen als Nachfrager die regionale Logistikwirtschaft. In den vergangenen Jahren haben sich viele Kontraktlogistiker in der Region niedergelassen, die Logistikaufgaben für andere Unternehmen ausführen.

Insgesamt gibt es in der Region Hannover rund 3,13 Millionen Quadratmeter logistisch nutzbare Hallenflächen in 300 Objekten. 1,12 Millionen Quadratmeter davon wurden in 69 Objekten allein nach dem Jahr 2009 erstellt.

Und das Wachstum hält an. Bis 2022 erwartet die Region einen weiteren Flächenzuwachs von 500 000 Quadratmetern. Davon werden etwa 135 000 bereits bebaut. Am Flughafen in Langenhagen sind gleich mehrere Großprojekte an den Start gegangen: An der Münchner Straße stehen DHL Freight mit einer 8000 Quadratmeter und Hempelmann mit einer 16 000 Quadratmeter großen Logistikhalle vor der Fertigstellung. Auch der Elektronik-Händler-Verbund Expert bleibt in Langenhagen und errichtet an der Bayernstraße bis 2021 einen neuen Logistik- und Bürokomplex direkt neben seinem bisherigen Firmensitz. Ebenfalls im Bau sind dort auch die neuen Logistikzentren von Continental mit 34 000 Quadratmetern und Prologis mit 22 000 Quadratmetern. Der Triebwerksspezialist MTU expandiert ebenfalls an der Münchner Straße und baut dort einen Hallenkomplex von rund 22 000 Quadratmetern. Bis zur Fertigstellung im Sommer 2021 soll noch ein Bürogebäude hinzukommen.

Nördlich der Flughafen-Terminals soll außerdem in den nächsten Jahren die Bürostadt Sky-City entstehen. Zunächst ist auf einer 17 000 Quadratmeter großen Fläche die Errichtung eines Büro- und Gewerbegebäudes geplant. Später soll noch ein weiteres 18 500 Quadratmeter großes Grundstück entwickelt werden.

Noch in diesem Herbst will Amazon auch sein Verteilzentrum bei Wunstorf mit 200 Arbeitsplätzen fertigstellen. Amazon will an dem Standort mit rund 500 Fahrern von etwa zehn Lieferpartnern zusammenarbeiten, um eine schnelle Paketzustellung zu ermöglichen. Der Betrieb soll noch vor Weihnachten aufgenommen werden. Ein weiteres Projekt entsteht gerade in Hannover-Vinnhorst. Auf dem 68 000 Quadratmeter großen Brachgelände an der Max-Müller-Straße entsteht eine Logistikhalle. Die Bauwo Grundstücksgesellschaft hat das Grundstück des ehemaligen Max-Müller-Eisenwerks am Brinker Hafen 2016 erworben.

Auch in Laatzen wächst ein neuer Gewerbepark. Nach achtjähriger Projektentwicklung mit der Stadt Laatzen hat die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ein 28 Hektar großes Grundstück an die tschechische VGP-Gruppe verkauft, die in Deutschland bereits 23 Gewerbeparks betreibt. In Laatzen-Ost will das Unternehmen bis 2024 den VGP Park Laatzen errichten. Insgesamt sollen dort 112 000 Quadratmeter vermietbare Fläche für Gewerbe-, Produktions- und Logistikunternehmen entstehen. Der erste Großmieter steht bereits fest: Der Maschinenbauer KraussMaffei Berstorff wird seinen Standort in Hannover aufgeben und voraussichtlich Ende 2022 mit bis zu 750 Mitarbeitern in den VGP Park Laatzen ziehen. Dann wird das Unternehmen Laatzens größter Arbeitgeber sein. „Die Region Hannover ist ein wichtiger europäischer Verkehrsknotenpunkt. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Laatzen werden wir die wirtschaftliche Bedeutung des Standorts noch weiter vorantreiben“, sagt Darius Scheible, Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft VGP Industriebau GmbH mit Sitz in Düsseldorf.

