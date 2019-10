■ Conti-Zentralverwaltung, Hannover (1): Der Bau der neuen Unternehmenszentrale von Continental mit Platz für 1250 Mitarbeiter kommt voran. In zwei Jahren – das Unternehmen feiert dann sein 150-jähriges Jubiläum – soll der neue Continental-Campus mit seinen acht Gebäuden bestehen. Sie werden über vier Brücken verbunden. Die Stahlkonstruktion wird vorbereitet; die Brückenteile sollen im kommenden Frühjahr eingebaut werden.

■ Wasserstadt Limmer, Hannover (2): Der Hochbau für eines der wichtigsten Wohnbauprojekte in der Region hat jüngst sichtbar begonnen. Im ersten Bauabschnitt sollen bis 2022 rund 515 Wohneinheiten entstehen. Allein in dieser Phase wird ein gut 87 000 Quadratmeter großes Areal bebaut. Die Wasserstadt Limmer Projektentwicklungsgesellschaft zeichnet hier verantwortlich. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 eröffnet in einem der ersten Baufelder eine Kita mit rund 100 Plätzen; dazu gibt es Einzelhandel, betreutes Wohnen und Mikroapartments.

■ enercity-Zentralverwaltung, Hannover (3): Die alte Betriebsstätte Glocksee ist längst Geschichte; Ende des vorigen Jahres begann enercity mit Abrissarbeiten auf seinem Gelände am Ihmeufer. Das Areal wird für die neue enercity-Zentrale vorbereitet, die bis 2021 entstehen soll. Der Hochbau wird im kommenden Jahr zu erleben sein. Das Passivhaus wurde vom Stuttgarter Büro haascookzemmrich STUDIO2050 geplant.

■ Hauptgüterbahnhof, Hannover (4): Die BEOS AG übernimmt dieses Projekt im November und schließt die 2017 begonnene Revitalisierung ab. Kern sind die umfassend modernisierte einstige Güterhalle und ein neungeschossiges Hochhaus, das bis 2021 in ein Centro-Hotel umgebaut wird. Die Immobilie bietet Raum für Groß- und Einzelhandel sowie für Service-, Sport- und Freizeitflächen. Zu den Ankermietern gehören die Deutsche Post Immobilien GmbH, McFit sowie der Trampolinparkbetreiber Jump/One.

■ Neubau Geschäftshaus Georgstraße, Hannover (5): Der Übergrößenspezialist Hirmer große Größen wird voraussichtlich im Frühsommer 2020 den Neubau an der Georgstraße, Ecke Limburgstraße, als Hauptnutzer beziehen. Ein in die Jahre gekommenes Geschäftshaus, wo lange Zeit das Fachgeschäft Baby-Walz residierte, wurde abgerissen. Eine Modernisierung erschien nicht mehr wirtschaftlich. Auch Raum für Büros soll es im Neubau geben.

■ Ärztekammer Niedersachsen, Hannover (6): Die Ärztekammer Niedersachsen errichtet bis 2021 an der Berliner Allee ihren neuen Hauptsitz – und das am traditionellen Standort. Die alte Verwaltung ist abgerissen. Der Neubau erstreckt sich über zehn Stockwerke, bekommt begrünte Dächer und wird über ein großes Angebot an Seminar- und Prüfungsräumen verfügen. Herzstück der Anlage ist eine helle Wandelhalle.

■ City Gate Nord, Hannover (7): Die Partner Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) und Delta Bau AG entwickeln ihr Erfolgsprojekt bereits im zweiten Bauabschnitt weiter. Bis 2022 werden knapp 12 000 Quadratmeter Geschossfläche an der Vahrenwalder Straße errichtet. Dort werden individuell auf Nutzer abgestimmte Büroflächen gebaut. Sechs bis sieben Geschosse in einer ebenso ansprechenden wie funktionalen Architektur sind vorgesehen. Im ersten Baufeld entstand ein repräsentatives Gebäude mit Vodafone als Ankernutzer.

■ Maschinenbau-Campus, Garbsen (8): Das größte Hochschulbauprojekt Niedersachsens ist fertig. Im September eröffnete die Leibniz Universität Hannover nach vier Jahren Bauzeit den neuen Campus für alle 19 Institute der Fakultät für Maschinenbau. Die Baukosten betrugen 175 Millionen Euro. Die Baufläche entspricht 26 Fußballfeldern und bietet Raum für drei Institutsbauten, Mensa, Hörsäle, ein Haus für Studierende mit Seminarräumen, CIP-Pool und Arbeitssälen sowie ein Technikgebäude.

■ Lister Dreieck, Hannover (9): Im Mai eröffnete die Deutsche Bahn ihre neue Regionalzentrale am Hauptbahnhof auf dem früheren Areal des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Fast 1000 Mitarbeiter aus 14 Einzelunternehmen des Konzerns sind im Neungeschosser eingezogen. Der gerundete Dreieckbau präsentiert sich mit einem weißen Atrium und neun Fußgängerbrücken für kurze Wege zwischen den Büros.

■ Recyclinghaus auf dem Kronsberg, Hannover (10): Das Unternehmen Gundlach entwickelte Deutschlands erstes Recyclinghaus – als Einfamilienhaus. Drei Jahre Planung und anderthalb Jahre Bauzeit stecken in dem Experimentalprojekt. Gundlach testete im Realversuch, wie viel Recycling im Bau heute möglich ist; sämtliche Materialien sind recycelt oder haben Recyclinganteile. Die verwendeten Produkte sind wiederum recyclingfähig. Im August wurde es fertig und ist bereits von Mietern bezogen.

■ Buchholzer Grün, Hannover (11): Die ersten Bewohner kommen Ende 2020; im Sommer dieses Jahres legte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft hanova den Grundstein für das Groß-Buchholzer Neubaugebiet auf dem einstigen Gelände des Oststadtkrankenhauses. Am Gemeinschaftsprojekt sind überwiegend hannoversche Bauunternehmen beteiligt. Über zwei Jahre hinweg entstehen gut 400 Wohneinheiten, hinzu kommen Kita und Geschäfte.

■ ALDI-Logistikzentrum, Lehrte (12): ALDI Nord baut in Lehrte-Aligse ein Verteilzentrum auf einem 17 Hektar großen Grundstück. Der erste Bauabschnitt umfasst eine über 42 000 Quadratmeter große Halle, die bis 2021 entsteht. Von dort werden 80 Filialen entlang der A 2 versorgt. Das alte Logistikzentrum im Lehrter Stadtteil Sievershausen stammt aus dem Jahr 1972 und entspricht nicht mehr modernen Anforderungen. Das Zen-trum wird 200 Arbeitsplätze bieten.

■ Ökologische Siedlung Wedelstraße, Hannover (13): Anfang 2020 beziehen die ersten Bewohner die Neubausiedlung auf dem ehemaligen Gelände des Üstra-Betriebshofs in Vahrenwald. Dort errichtet die Versorgungseinrichtung der Üstra e. V. 139 Wohneinheiten in Massivholzbauweise. Diese verteilen sich auf neun mehrgeschossige Häuser. Jede Wohnung ist hochwärmegedämmt und verfügt über eine vollautomatische Wohnungslüftungsanlage. Das verwendete Holz spart im Vergleich zu einer klassischen Bauweise mehr als 2100 Tonnen Kohlendioxid ein. Die Freiflächen werden parkartig gestaltet.

■ ConstantinQuartier, Hannover (14): Ein altes Versicherungsgebäude an der Lister Constantinstraße verschwand, es entsteht ein attraktives Wohnquartier mit 250 Wohnungen und 24 Reihenhäusern. Bis 2022 werden insgesamt vier Baufelder bebaut. Im ersten Baufeld entstehen bis Jahresende 84 Mietwohnungen. Geplant ist eine grüne Mitte für das Quartier; einen Kindergarten gibt es bereits. Die Wohnkompanie entwickelt das Projekt. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 100 Millionen Euro. Die Lage am Mittellandkanal ist exponiert.

■ Siemens-Niederlassung, Laatzen (15): Siemens Real Estate investiert mehr als 20 Millionen Euro in die neue Niederlassung des Technikunternehmens. Bezogen wird sie voraussichtlich im dritten Quartal 2020. Mitarbeiter aus mehreren Standorten arbeiten dort künftig unter einem Dach. Der Neubau ist einer der ersten, den der Bauherr nach dem zukunftsweisenden Building Information Modeling (BIM) errichtet. Die komplexe Planungsmethode erschafft ein 3-D-Modell und verknüpft es mit sämtlichen Baudetails. Das verbessert Planung, Bau und den späteren Betrieb des Gebäudes.

■ Sky City, Langenhagen (16): Die BAUM-Unternehmensgruppe entwickelt als Investor das Immobilienprojekt Sky City am Flughafen Hannover. Geplant sind moderne Gebäude- und Immobilieneinheiten. Los geht es mit der Planung und Konzeption von Büro- und Gewerbegebäuden auf einer circa 17 000 Quadratmeter großen Fläche an der Flughafenstraße. BAUM setzt damit in der Region erneut markante Zeichen – wie schon mit den Projekten Rathaus Kontor und Ratsquartier sowie dem neuen Hauptquartier für Faurecia im Technologiepark Marienwerder.

■ Kronsrode, Hannover (17): Am südlichen Kronsberg entsteht auf rund 53 Hektar Niedersachsens größtes Neubaugebiet mit rund 3500 Wohneinheiten. Es grenzt an Kronsberg-Mitte und das Messegelände Ost. Öffentliche Plätze und ein großzügiger Stadtpark ergänzen das Quartier. Alles wird familienfreundlich und barrierearm angelegt. Geplant sind auch Geschäfte und Restaurants, Spielplätze und Kindergärten, soziale Einrichtungen und eine Grundschule. Vor allem regionale Wohnungsbaugesellschaften entwickeln das Projekt. Geplant ist ein Zeitraum von fünf Jahren.

■ Swiss-Life-Karriere-Campus, Lahe (18): Swiss Life investiert 30 Millionen Euro in das neue Seminar- und Tagungszentrum Karriere-Campus. Der Bauantrag ist eingereicht. Es entsteht in Kürze ein Neubau mit mehr als 30 Schulungs- und Tagungsräumen und einem über 650 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal. Das macht den Campus zu einer der größten Tagungsmöglichkeiten in Hannover. Er bietet zusätzlich 170 moderne Arbeitsplätze und einen Betriebskindergarten. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Finanzberatern und Vertriebspartnern findet dort statt.