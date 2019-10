Bezahlbares Wohnen in Hannover

Die Stadt wächst, und damit alle ein Dach über dem Kopf haben, muss in Sachen Wohnraum verdichtet werden. Dafür entstehen derzeit drei neue Wohngebiete in Hannover – Kronsrode, das ursprüngliche Baugebiet Kronsberg-Süd, die Wasserstadt Limmer und das Buchholzer Grün.

Kronsrode

„Draußen in der Stadt“ sollen die Menschen wohnen, die in eine der 3500 Wohnungen im Neubaugebiet südlich des Expo-Stadtteils Kronsberg ziehen. Kronsrode soll das Quartier im Grünen heißen. Das Projekt ist ambitioniert – Miet- und Eigentumswohnungen in Reihen- und Mehrfamilienhäusern soll es geben, Wohnanlagen für Ältere und für gemeinschaftliches Wohnen sowie Stadthäuser und Maisonettewohnungen, zudem mindestens 25 Prozent geförderten Wohnraum. Alle Wohnungen sollen barrierefrei sein, mit einem eigenen Nahwärmeversorger und begrünten Dächern, Kita, Stadtteilplätzen und einem großen Landschaftspark.

Wasserstadt Limmer

Im Norden von Limmer wird schon seit 13 Jahren geplant: Ein neues Quartier für 3500 Menschen in 1800 Wohnungen soll mit der künftigen Wasserstadt entstehen – mit Stadtteilzentrum, Geschäften und Kita. Allerdings gibt es ein paar Hindernisse auf dem Weg zum neuen Wohnen: Zwei Altgebäude am Stichkanal auf dem Continental-Gelände dürfen aus Denkmalschutzgründen nicht weichen, der Bauunternehmer klagt.

Buchholzer Grün

Auf dem ehemaligen Gelände der Oststadtklinik in Groß-Buchholz wird auf gut 70 000 Quadratmetern ein neues Wohnquartier mit rund 400 Wohnungen inmitten großzügiger Grünflächen zu bezahlbaren Preisen errichtet. Neben Geschosswohnungen und Reihenhäusern sind Gewerbeflächen sowie der Neubau einer Kita geplant. Der Grundstein für Eigentumswohnungen sowie frei finanzierte und geförderte Mietwohnungen ist bereits gelegt. Ende 2020 sollen die ersten Bewohner einziehen. Geplant ist, das 60 000 Quadratmeter große Areal – die Hälfte davon für den Wohnungsbau – bis zum Sommer 2021 komplett fertigzustellen.

Von Susanna Bauch