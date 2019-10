Die Nachfrage nach neuen Büroflächen ist ungebrochen

Im Rahmen der Entwicklung des City Gate Nord blicken die Delta Bau AG und die Hannover Region Grundstücksgesellschaften (HRG) auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit unter anderem an der Vahrenwalder Straße zurück. Nachdem der erste Bauabschnitt mit rund 9 000 Quadratmetern im Juni 2018 an den Ankermieter Vodafone übergeben worden ist, steht nunmehr die Entwicklung und Realisierung des zweiten Bauabschnitts an der Vahrenwalder Straße 236 bevor. „Das DGNB-Gold-zertifizierte Gebäude hat sich als eine echte Referenz am hannoverschen Büromarkt etabliert und ein hohes Interesse für den zweiten Bauabschnitt hervorgerufen“, betonen die Geschäftsführer Dirk Streicher und Thomas Heinemann. Die gemeinschaftliche Delta HRG ist in Hannover eines der führenden Unternehmen in der Realisierung moderner Büroneubauten. Neben dem zweiten Bauabschnitt an der Vahrenwalder Straße wird auch ein weiterer Neubau an der Mailänder Straße 4 auf dem Expo-Gelände das Stadtbild Hannovers prägen.

Die repräsentative Lage im Innovationsstandort Expo-Park, sowie die optimale Anbindung an den ÖPNV und das Fernstraßennetz sind große Vorteile des Neubaus an der Mailänder Straße 4, in dem circa 9 500 Quadratmeter Mietfläche realisiert werden.

Der Neubau an der Vahrenwalder Straße bietet den zukünftigen Mietern aufgrund der optimalen Anbindung an den ÖPNV und der repräsentativen Ecklage an einer der Hauptverkehrsachsen Hannovers auf einer Gesamtmietfläche von circa 11 000 Quadratmeter ein optimales und zeitgemäßes Arbeitsumfeld.

Die zukünftigen Mieter erwartet an beiden Standorten ein hoher technischer Gebäudestandard. So entsprechen beide Bauvorhaben mit ihren flexiblen Grundrissen sowie einer nach dem individuellen Bedarf planbaren Gebäudeausstattung den komplexen Anforderungen an heutige Bürowelten. Für beide Neubauten ist die Fertigstellung für das Jahr 2022 geplant. Zur Realisierung weiterer Bauvorhaben sucht die Delta HRG zusätzliche Grundstücke und freut sich auf Ihre Angebote. Gäste der Expo Real finden Herrn Streicher am Stand des Deutschen Anlage-Immobilien Verbundes (Stand C2.512) sowie Herrn Heinemann am Hannover-Stand (Stand C1.410).

Von Markus Beims