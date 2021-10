Die Unternehmensberater unter den Einrichtern

Wir sind überzeugt, es ist Zeit für eine neue Arbeitskultur“, sagt Ingo Schwiegershausen, Geschäftsleiter von Seydlitz.works in Hannover. „Kommunikation ist global vernetzt und zum Schlüsselthema geworden. Unternehmen sind heute nicht mehr nur Ort der Anwendung von Wissen, sondern auch der Ort für die Erzeugung von Wissen.“

Seydlitz.works versteht sich als Unternehmensberater unter den Einrichtern. „Das Ziel von New Work ist es, eine neue Unternehmenskultur zu schaffen“, so der Architekt. „Unsere Mitarbeiter entwickeln Arbeitslandschaften, die die Kernprozesse von Unternehmen nachhaltig verbessern. In diesem Prozess entstehen Räume, die inspirieren, die neue Ideen fördern, vernetzen und Wissen vermehren. Dabei betrachten wir als Berater und Einrichter die kulturellen, räumlichen und strategischen Komponenten unserer Kunden.“

Impulse bekommt diese sogenannte New Work von vielen Seiten: So erfordern die Digitalisierung und weltweiter Wettbewerb eine vernetzte Kollaboration. Der Arbeitsmarkt dagegen verlangt nach qualifizierten Fachkräften und großer Flexibilität. Zudem macht der Innovationsdruck individuelle Lösungen erforderlich. Unternehmen sind gefordert, Wissen intern besser zu verteilen und Prozesse flexibler zu strukturieren. Berater begleiten von der Idee bis zur Umsetzung

Seydlitz.works begleitet seine Kunden langfristig: von der ersten Idee über das Konzept und die detaillierte Planung bis hin zur Realisierung und Umsetzung. Das Team unterstützt auch bei einer effizienten Projektabwicklung: von der Erstellung eines Liefer- und Montagekonzeptes, einer Umzugsplanung bis hin zur Budgetüberwachung und Koordination unterschiedlicher Gewerke.

Zu den Kunden von Seydlitz.works zählen neben kleinen und mittelständischen Unternehmen auch einige Dax-Konzerne und große Versicherungsgesellschaften. Seydlitz.works ist in diesem Jahr vom renommierten Magazin „Architektur & Wohnen“ ausgezeichnet worden als einer der besten Büroeinrichter Deutschlands.