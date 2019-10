Hannover im Wandel

Gundlach baut auf Wasser: Das Bauunternehmen investiert 200 000 Euro in das Projekt Leinewelle, mit dem Initiator Heiko Heybey und seine im Verein Leinewelle e. V. organisierten Mitstreiter die Surferszene nach Hannover ziehen wollen. Heybey ist optimistisch, das Projekt bis zu den Olympischen Spielen im Juli/August 2020 fertigstellen zu können. Die Genehmigungen der Stadt Hannover und der Region Hannover liegen vor. Und jetzt scheint auch das Geld zu fließen: Die Spende Gundlachs eingerechnet, hätten Unterstützer der Leinewelle bis Ende September rund ein Drittel der benötigten Gelder vertraglich zugesichert. Mit weiteren Unternehmen und Institutionen liefen Gespräche, um das Finanzierungsziel von 1,2 Millionen Euro bis Jahresende zu erreichen.

Wenige Hundert Meter entfernt, am Friedrichswall gegenüber vom Rathaus, steht das Rathaus Kontor, das durch Kernsanierung des früheren VHS-Gebäudes entstanden ist. Für 20 Millionen Euro schuf der Immobilienentwickler BAUM 4200 Quadratmeter Büroflächen, die komplett an die Stadt vermietet wurden. Dazu kamen im obersten Geschoss Wohnungen, die seit Juni 2019 bewohnt sind, und das ZeitZentrum Zivilcourage, bislang besser bekannt als

wLernort Geschichte. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2020 geplant.

BAUM ist auch die treibende Kraft hinter dem Ratsquartier an der Bruchmeisterallee, das nach den ersten Planungen bis Anfang 2020, jetzt 2022 fertiggestellt werden soll. Für 60 Millionen Euro entsteht neben der Internationalen Schule ein siebengeschossiger Bürokomplex mit 14 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Ein positiver Bauvorbescheid liege bereits vor, man finalisiere derzeit die Planungsunterlagen, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Am Klagesmarkt geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter, der die Fläche des (gerade im Abriss befindlichen) China-Restaurants Kirin und angrenzende Parkplatzflächen umfasst. An deren Stelle sind bis zu 90 Wohnungen geplant. Das Projekt hat der hannoversche Entwickler Schramm & Schoen bereits Mitte des Jahres an die Projektbau Alsterufer (PBA) übergeben. Das Hamburger Unternehmen will 30 bis 40 Millionen Euro in die Immobilien investieren, die langfristig im Bestand bleiben sollen. Start der Arbeiten soll Frühsommer 2020 sein. Die ersten Mieter könnten 2022 in die fünf- und sechsgeschossigen Bauten einziehen, für deren Entwürfe Architektenwettbewerbe veranstaltet wurden.

Unweit des geplanten Baufeldes laufen die Arbeiten im früheren Bürogebäude Klagesmarkt, Ecke Schloßwender Straße 17. Dort, gegenüber der Christuskirche, baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft hanova 98 Mikroapartments sowie 18 Drei- und sechs Sechs-Zimmer-Wohnungen. Gesamtinvestitionskosten: stolze 40,5 Millionen Euro. Im Januar 2020 sollen die ersten Mieter einziehen.

Bauarbeiter sind auch wenige Meter weiter zugange. Dort, am Klagesmarkt, Ecke Arndtstraße, lässt die Unternehmensgruppe BAUM für 20 Millionen Euro ein früheres Bürohaus grundsanieren. Für das Erdgeschoss sind Einzelhandel und Gastronomie vorgesehen; die Apotheke verbleibt an ihrem Standort. Im Zuge der Umbauten entstehen auch Flächen für ein Hotel, die von der NH Hotel Group gepachtet werden. Das Haus soll spätestens Ende 2020 eröffnen.

Ein Hotel ist auch im Hauptgüterbahnhof am Weidendamm vorgesehen, in dem derzeit die Mieter ihre Flächen ausbauen. Das Berliner Immobilienunternehmen BEOS hat den Komplex im März 2019 von Aurelis Real Estate für einen seiner offenen Fonds erworben. Im November soll die Immobilie an BEOS übergeben werden. Das Hotel der Centro Hotel Group mit knapp 80 Zimmern soll 2021 eröffnen.

