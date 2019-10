Der Immobilienmarkt in der Region Hannover entwickelt sich dynamisch – das lässt sich seit Jahren beobachten. Auffällig ist, dass die Gebäude zunehmend ökologischer und flexibler gebaut werden. Kann man hier von einem neuen Trend sprechen?

Ökologisches und flexibles Bauen ist in Hannover kein neuer Trend, sondern bereits marktüblich. Es gibt neben den gesetzlichen und stadtplanerischen Anforderungen auch seitens der Unternehmen hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit ihrer Immobilien. Die Stadtverwaltung ist für Unternehmen und Projektentwickler/-innen stete Ansprechpartnerin im Planungsprozess.

Aktuelle Beispiele für eine ökologische und nachhaltige Bauweise sind das Projekt auf dem Lister Dreieck, in das die Deutsche Bahn AG im Frühjahr eingezogen ist, und der geplante Technopark von Taurus im Wissenschafts- und Technologiepark. Aber schon die Bebauung des Kronsbergs zur Expo 2000 war und ist nach wie vor ein ökologisches Vorzeigeprojekt.

Gehört die Unternehmenszentrale, die Continental am Pferdeturm baut, auch zu diesem neuen Trend? Beziehungsweise wie würden Sie dieses Bauprojekt einordnen?

Die Continental AG errichtet eine neue Hauptverwaltung, die dem Anspruch des Unternehmens an die technologische Marktführung und der Innovationsbereitschaft entsprechen soll. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Verwendung einer Abluftfassade in Verbindung mit der Verwendung von Bauteilen des Gebäudekörpers für Heiz- und Kühlzwecke. Wegen des hohen Innovationsgrades dieser Planung und des Mangels an Referenzobjekten wurde ein Modul der Fassade errichtet und beim Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen getestet.

Darüber hinaus werden viele weitere nachhaltige Aspekte, wie die Schaffung von mehreren Hundert Fahrradstellplätzen bis hin zur Nutzung von Geothermie zur Wärmeversorgung, berücksichtigt. Auch die moderne Campus-Konzeption und die flexibel nutzbaren Gebäude und Bürostrukturen entsprechen den Anforderungen nach Flexibilität.

Innovation wünscht man sich auch beim Ihme-Zentrum – gibt es hier neue Entwicklungen? Laufen die Sanierungsarbeiten wie geplant? Gibt es Hinweise auf potenzielle Mieter für die geplante Passage?

Die neuen Eigentümer zeigen sich engagiert und stehen in kontinuierlichem und verlässlichem Kontakt mit den Bewohner/-innen und Nutzer/-innen und der Stadtverwaltung des Ihme-Zentrums. Die Pläne der neuen Eigentümer wurden auch mehrmals in den politischen Gremien vorgestellt, ich bin vorsichtig optimistisch für die weitere Entwicklung. Die Großeigentumsgesellschaft wird sich an ihren Versprechen messen lassen müssen, wir als Stadt stehen dabei gerne für Gespräche bereit und unterstützen, wenn wir können.

Thema Einzelhandel: Immer mehr Läden in Eins-a-Lage schließen, die Einzelhandelsflächen werden mehr und mehr von der Gastronomie übernommen. Was sind Ihrer Meinung nach Hintergrund und Ziel?

Die Innenstadt und auch die Stadtteilzentren sind sensible Gebilde, für deren Funktionsfähigkeit und Erfolg verschiedene Faktoren beginnend beim Handels- und Dienstleistungssortiment über die Erreichbarkeit bis hin zum kulturellen und gastronomischen Angebot sowie zur Kreation besonderer Anlässe reicht. Nur das Zusammenspiel aller Faktoren sichert unsere Innenstädte und Stadtteilzentren langfristig. So ist das Essengehen mit der Familie oder der Kaffee mit Freunden heute fester Bestandteil des Einkaufserlebnisses geworden – auch in Hannover. Aber ohne Handel und Kultur funktionieren auch die gastronomischen Konzepte nicht. Die Landeshauptstadt ist auch nach wie vor ein starker Einkaufsstandort, die Georgstraße und die Bahnhofstraße sind regelmäßig unter den Top-10-Einkaufsstraßen Deutschlands.

H&M baut seinen Online-Handel zwar weiter aus, eröffnet aber auch einen neuen Flagship-Store. Und auch Zalando eröffnet eine neue Filiale in Hannover. Was bedeutet das für den Einzelhandel in Hannover und wie bewerten Sie die Tatsache, dass große Händler auch offline gehen?

Zuerst bestätigt das aus meiner Sicht die Notwendigkeit für den Handel, auch offline präsent zu sein, und der Fall Zalando zeigt die Attraktivität der hannoverschen City als Handelsstandort. Auch wenn wir alle um die zunehmende Bedeutung des Onlinehandels und seiner Wachstumsraten wissen, macht der stationäre Handel noch immer fast 90 Prozent des gesamten Einzelhandels-

umsatzes aus. Sogenannte Cross-Channel-Konzepte gewinnen daher immer mehr an Bedeutung.

Kronsrode ist das größte und ehrgeizigste Neubaugebiet in ganz Niedersachsen. Was ist dort genau geplant und inwieweit finden dort ökologische Aspekte Beachtung?

Das Projekt liegt erfreulicherweise voll im Zeitplan. Kronsrode führt mit seiner nachhaltigen Bauweise die Planungen für das seit der Expo 2000 bestehenden Stadtquartier Kronsberg konsequent und innovativ fort. Der Kronsberg wird nach wie vor von internationalen Delegationen besucht, um sich die ökologischen Vorzüge der Siedlung anzusehen. Dies zeigt, auf welchem hohen Niveau Kronsrode aufbauen kann. Kronsrode berücksichtigt klimaschutzgerechte Standards in der Bauweise und erhält in der städtebaulichen Planung sehr viel Raum für Grünflächen.

Zudem haben wir auch im Wohnungsmix 25 Prozent sozial geförderten Wohnraum vorgesehen und nehmen im Rahmen der ersten Welle der Bebauung Kitas und Nahversorger in den Fokus, um gleich zu Beginn auch ein funktionierendes Wohnumfeld zu garantieren.

Bauflächen für neue Wirtschaftsansiedlungen fehlten dagegen. Welche Pläne verfolgt die Stadt derzeit, um Flächen zu erschließen beziehungsweise zu kaufen?

Wir haben in den vergangenen Jahren das Ziel verfolgt, dass vorhandene gewerbliche Flächen besser ausgenutzt werden. Diese Innenentwicklung ist aber weitestgehend abgeschlossen, es gibt nur noch sehr wenige und dann vereinzelt liegende Brachflächen, auf die wir auch wenig Einfluss haben. Um die notwendigen Gewerbe- und Industrieflächen anbieten zu können, werden wir nun zum Beispiel auch ausgesprochen schwierige ehemalige Industrieflächen wie die ehemalige Raffinerie Deurag-Nerag entwickeln müssen.

Interview: Katrin Schreiter