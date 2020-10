Ihr Ansprechpartner für Gewerbeimmobilien in Hannover

In der Delta HRG bündeln die Delta Bau AG und die HRG ihre Kompetenzen und bieten nutzergerechte Gewerbeimmobilien auf eigenen und fremden Grundstücken an. Die Unternehmen sind seit Jahrzehnten erfolgreich als Projektentwickler tätig und in der Region Hannover sowie darüber hinaus bestens vernetzt.

Die aktuellen Neubauprojekte der Delta Bau AG und der Hannover Region Grundstücksgesellschaften sind die Bebauung des Grundstücks City Gate Nord im zweiten Bauabschnitt, an der Vahrenwalder Straße 236 sowie das Bürogebäude „Torhaus Expopark“ an der Mailänder Straße 4. Beide Projekte werden Mitte 2022 fertiggestellt sein.

Für den DGNB-Gold-zertifizierten Büroneubau “City Gate Nord“ an der Vahrenwalder Straße 236 mit einer Mietfläche von 11 000 Quadratmeter wurden bereits langfristige Mietverträge mit namhaften Unternehmen über 7000 Quadratmeter abgeschlossen. Die zukünftigen Mieter profitieren von der optimalen Anbindung an den ÖPNV und der repräsentativen Ecklage an einer der Hauptverkehrsachsen Hannovers. Das „Torhaus Expopark“ liegt an der Mailänder Straße 4 und wird durch die Delta Bau AG projektiert. Im Büroneubau mit einer Mietfläche von ca. 9500 Quadratmeter wurden bereits Flächen von etwa 3700 Quadratmeter durch ein namhaftes Medizintechnikunternehmen langfristig angemietet. Die ideale infrastrukturelle Anbindung bietet den Mietern durch die direkte Lage an der Bus- und Stadtbahnhaltestelle Messe-Ost/Expo-Plaza eine perfekte ÖPNV-

Anbindung nach Hannover. Zudem erreichen die Nutzer über den nur eine Autominute entfernten Messeschnellweg das überregionale Fernstraßennetz. Das Neubaugebiet Kronsrode, das in unmittelbarer Nähe entsteht, komplettiert diese Standortfaktoren.

Die zukünftigen Mieter erwartet an beiden Standorten ein hoher technischer Gebäudestandard. So entsprechen beide Bauvorhaben mit ihren flexiblen Grundrissen sowie einer nach dem individuellen Bedarf planbaren Gebäudeausstattung den komplexen Anforderungen an heutige Bürowelten.

Die noch vakanten 4000 Quadratmeter Mietfläche an der Vahrenwalder Straße 236 sowie die noch etwa 5800 Quadratmeter Mietfläche an der Mailänder Straße 4 werden von der Delta Domizil, einem Partner der Delta HRG, vermarktet.

Zur Realisierung weiterer Bauvorhaben sucht die Delta HRG zusätzliche Grundstücke und freut sich auf Ihre Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.delta-hrg.de.