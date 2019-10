Immobilien für Büro und Gewerbe

Jetzt ist die Grenze zum Milliardenumsatz nicht mehr fern.

Es muss einem nicht schwindelig werden bei diesen Umsätzen, und: Im Moment ist an soliden Standorten wie Hannover auch keine Blase absehbar. Denn es sind nachvollziehbare Fakten, die für den Bauboom sprechen. Der Leerstand bei Büroimmobilien ist in den wichtigsten Stadtgebieten Hannover, Langenhagen, Garbsen und Laatzen auf unter drei Prozent gerutscht. Damit wird es für wachsende Firmen allmählich schwierig, neue Büros zu finden. Deshalb holt der Markt mit verstärktem Neubau jetzt nach, was vorher nicht rentabel war. Vor zehn Jahren lag die Spitzenmiete für Büroimmobilien bei knapp 12,50 Euro, jetzt ist sie auf nahezu 17 Euro gewachsen. Bei diesem Anstieg lohnt die Investition auch für überregionale Anbieter, die aus den überhitzten Märkten der Immobilienmetropolen fliehen.

Und so können die hannoverschen Immobilienentwickler in der kommenden Woche bei der Branchenleitmesse Expo-Real in München wieder selbstbewusst auftreten. Der Standort behauptet sich als sicherer Hafen für Anleger mit viel Potenzial für Logistik-, Hotel-, Handels- und Büroprojekte.