Investoren schätzen Hannover zunehmend als „Königin der B-Städte“

Mehr als 20 Jahre Erfahrung und eine konsequente Ausrichtung der Unternehmenssparten auf einzelne Marktsegmente: Engel & Völkers Commercial Hannover verfügt über eine ausgezeichnete Kompetenz hinsichtlich des hannoverschen Immobilienmarktes.

Wie hat sich der Markt an der Leine in letzter Zeit entwickelt?

Christian Palis (Investment): Der lokale Investmentmarkt ist geprägt von einer hohen Nachfrage nach sogenannten Core-Immobilien, also langfristig vermieteten Immobilien in 1-A-Lagen wie beispielsweise am Aegidientorplatz. Die Renditen für diese Objekte sind in den vergangenen Jahren stark unter Druck geraten, da Investoren Hannover mittlerweile als „Königin der B-Städte“ kennen und schätzen. Engel & Völkers Commercial konnte durch exzellente Kontakte zu vermögenden Privatinvestoren sowie zu institutionellen Investoren – also Fonds oder Versicherungen – in diesem Jahr bereits einige sehr große Transaktionen im zweistelligen Millionenbereich vermitteln.

Wie sieht die Entwicklung bei den Wohn- und Geschäftshäusern aus?

Johannes Nickisch, (Wohn- und Geschäftshäuser): Hier profitiert Hannover von den angespannten Märkten der A-Standorte und erfährt durch die hohe Nachfrage weiterhin leichte Preisanstiege. Die aktuelle städtebauliche Entwicklung fördert die Standortattraktivität und lässt Vermieter grundsätzlich positiv in die Zukunft schauen.

Sind die Produktions- und Lagerflächen in Hannover weiterhin stark gefragt?

Steffen Schroth (Industrieflächen): Ja, das sind sie. Der starke Nachfrageüberhang bei Bestandsflächen führt bis dato zu einem weiteren Anstieg der Mietpreise. Kaufobjekte sind ebenfalls nur sehr eingeschränkt am Markt verfügbar. Mieter oder Eigennutzer verbleiben, mangels verfügbarer und beziehungsweise oder bezahlbarer Alternativflächen in ihren Bestandsflächen und verzichten vorerst auf Flächenveränderungen. Neuentwicklungen gerade für kleinere Einheiten sind notwendig.

Gibt es Entspannung auf dem Büroflächenmarkt?

Thorsten Illmer (Büroflächenvermietung): Nein, die Lage durch die hohe Nachfrage bleibt angespannt. Insbesondere im Citybereich fehlt es an größeren zusammenhängenden Flächen. Entsprechend sind weitere Mietzinssteigerungen zu erwarten. Aus dem anfänglich stark gewachsenen Markt der Coworking-Spaces haben sich mittlerweile einige Anbieter wieder zurückgezogen. Da bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Wie entwickelt sich der Markt für Handelsflächen in der Region Hannover?

Gerrit Stönner (Einzelhandelsflächen): Hier spielt vor allem die Suche nach passgenauen Ladenflächen eine Rolle, um moderne Konzepte realisieren zu können. Im deutschlandweiten Vergleich profitiert Hannover weiterhin von der hohen Passantenfrequenz – also der potenziellen Laufkundschaft. Durch die Schaffung von gastronomischen Flächen können die unter Druck geratenen Einzelhandelsmieten abgefangen werden. Das Preisniveau bleibt somit stabil.

Interview: Katrin Schreiter