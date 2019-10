Neue Hotels in City und Region

Seit der Expo 2000 war es ruhig geworden um Hannovers Hotels. Doch nun kommt Dynamik in den Markt. 2017 eröffnete das Star-Inn, 2018 das Prizeotel, beide an der Hamburger Allee. Im Zeitraum 2019 bis 2022 folgen 17, eventuell sogar 19 Herbergen in der Region Hannover, schätzt Hannover Marketing & Tourismus (HMTG).

Manche neuen Häuser entstehen in früheren Hotelgebäuden wie das Loginn Achat im Britannia Laatzen und das Hotel im früheren Hotel Maritim am hannoverschen Rathaus, ein Projekt des Investors Intown, der jetzt Lianeo heißt. Dennoch läuft es auf einen massiven Zuwachs der Kapazität um bis zu 5000 neue Betten bis Ende 2022 hinaus. Sie könnten den Umsatz der Branche mit ihren derzeit 40 000 Mitarbeitern in der Stadt von 2,25 Mrd. auf bis zu 2,6 Mrd. Euro im Jahr 2022 steigen lassen.

„Entscheidender Faktor für den rasanten Zuwachs ist das wachsende Tagungs- und Kongressgeschäft“, sagt HMTG-Geschäftsführer Hans Christian Nolte mit Blick auf das Ende der Cebit und die schon länger schrumpfende Zahl internationaler Messetage. Auf sie reagiert die Messe mit der Schaffung kleinerer, zielgruppenspezifischer Messen. So starten im Zeitraum von 2019 bis 2020 sieben neue Messeformate, da-

runter die Mobilfunkschau 5G CMM im Oktober 2019. Dazu kommen überregionale Kulturveranstaltungen wie das Ed-Sheeran-Konzert auf dem Messegelände und Reisen, die von den oft international aufgestellten Unternehmen der Region initiiert werden. Im Ganzen gehen laut Schätzung der HMTG 76 Prozent der Übernachtungen – 1,71 Mio. in Hannover beziehungsweise 3,07 Mio. in der Region – auf Geschäftsreisende zurück.

Perspektive Tagungsgeschäft

„Gerade für das Wachstum im Tagungsgeschäft sind wir daher auf zusätzliche Bettenkapazitäten angewiesen: Wir haben Nachholbedarf“, sagt Nolte, der keine Auslastungsprobleme erkennt. Er verweist auf die seit dem Expo-Jahr 2000 lange Zeit kontinuierliche Zahl von rund 31 000 Betten in der Region Hannover, während die Zahl der Übernachtungen von 2,38 Mio. im Jahr 2001 auf 4,05 Mio. 2018 anstieg.

Doch auch mit kleineren Veranstaltungen ist viel zu holen, weshalb der HMTG-Chef gerade Hotels mit Tagungsmöglichkeiten besondere Erfolgschancen auf dem Hotelmarkt einräumt. Einen kleineren, aber stetig wachsenden Anteil hat schließlich der Freizeittourismus, der im vergangenen Jahr 24 Prozent erreichte.

Eröffnungsmarathon

Nach Eröffnung des Dormero Hannover-Langenhagen Airport Hotels im früheren Achat-Hotel an der Walsroder Straße im April 2019 und des Boutique 026 der Centro Hotel Group an der Ludwigstraße im August 2019 folgen bis Jahresende zwei weitere Häuser in Hannover, ebenfalls in eher unscheinbaren Lagen: das loftstyle Hotel in einem früheren Telekom-Gebäude an der Gradestraße und Mitte Oktober das BoxHotel an der Nikolaistraße, ebenfalls in einem Bestandsbau, mit 104 fensterlosen Minizimmern.

Von 2020 bis 2021 setzt sich die Welle der Neueröffnungen fort, dann mit Häusern in zentralen Lagen, allen voran das Intercity Hotel gegenüber vom Raschplatz, das me and all hotel der Lindner Group in einem denkmalgeschützten früheren Bankgebäude am Aegi und das Motel One im früheren Kurierhaus an der Georgstraße – vis-à-vis der Oper.

Von Oliver Züchner