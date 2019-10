Region behauptet sich als innovativer Standort

Hannover bleibt ein starker Immobilienstandort, der stellenweise sogar Top-Städte wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart überflügelt. Das Forschungsunternehmen Bulwiengesa bescheinigt der niedersächsischen Hauptstadt in seinem aktuellen Marktbericht wiederholt eine glänzende Bilanz. Und auch der Region wird ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Die Region Hannover ist heute mehr denn je innovativer Industriestandort, Dienstleistungsmetropole und Logistikdrehscheibe für nationale und internationale Märkte. Die positive Entwicklung der regionalen Wirtschaft in den vergangenen Jahren bringt eine nachhaltige Nachfrage nach Immobilien in allen Teilmärkten mit sich.

Das steigende Interesse am hannoverschen Immobilieninvestmentmarkt lässt sich gut am getätigten Transaktionsumsatz ablesen. Danach wurden im vorigen Jahr in der Region Hannover rund 874 Millionen Euro in gewerbliche Immobilien investiert – rund 176 Millionen Euro mehr als 2017. Damit nähert sich das Investmentvolumen bereits deutlich dem Schwellenwert von einer Milliarde Euro.

Vor allem der Büromarkt wächst sprunghaft. 2018 wurden in Hannover, Garbsen, Laatzen und Langenhagen rund 180 000 Quadratmeter Bürofläche neu vermietet beziehungsweise selbst genutzt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um plus 24 Prozent und liegt rund 32 Prozent über dem Schnitt der Jahre 2014 bis 2018. Damit ist 2018 das beste Jahr seit 2011 – damals wurde ein Gesamtumsatz von 182 000 Quadratmetern registriert. Einige Projekte, die Hannovers Stadtbild verändern werden, sind gerade in der Entstehung. So baut beispielsweise die Continental AG am Pferdeturm ihr neues Verwaltungsgebäude, und an der Glocksee entsteht die neue Enercity-Zentrale. Bereits fertiggestellt ist das neue DB-Gebäude an der Rundestraße.

Auch das Angebot von flexiblen mietbaren Co-Working-Büroflächen steigt. Bekanntestes Beispiel ist der Hafven mit rund 2 000 Quadratmetern Büro- und Werkstattflächen. Insgesamt soll es bis Ende 2020 in Hannover 17 Flexible-Office-Standorte mit rund 25 000 Quadratmetern Fläche und 1 600 Arbeitsplätzen geben.

Trotz der wachsenden Anteile des E-Commerce am Handelsgeschehen in Deutschland bleiben die Einzelhandelsumsätze vor Ort stabil bis leicht wachsend. Laut Marktforscher MB-Research werden in der Region Hannover 2019 rund 7,9 Milliarden Euro im Einzelhandel ausgegeben. Die Region Hannover zählt damit zu den umsatzstärksten Landkreisen und Städten in Deutschland. Zu den Top-Lagen gehören die Bahnhofstraße, die Georgstraße, die Große Packhofstraße und die Karmarschstraße – mit rund 190 000 Quadratmetern Verkaufsfläche. In diesen Eins-a-Lagen gibt es zurzeit nur einen sichtbaren größeren Leerstand auf der Georgstraße (ehemals Esprit).

Im Umland Hannovers summiert sich die Verkaufsfläche auf rund 1,15 Millionen Quadratmeter. In den zentralen Lagen von Isernhagen, Laatzen und Langenhagen wurden in den vergangenen Jahren zum Teil umfangreiche Umbauten und Erweiterungen durchgeführt. Dort investierten vor allem ausländische Investoren in die Shopping- und Fachmarktzentren beziehungsweise erwarben die Objekte für ihre Portfolios.

Die Übernachtungszahlen in Hannover und dem Umland steigen stetig. Nicht nur Geschäftsreisende kommen zu den Leitmessen, auch immer mehr Städtereisende entdecken die Region Hannover für sich. Der Hotelmarkt bleibt deshalb weiterhin ein attraktiver Standort für Investoren. 2018 stieg die Zahl der Betten im Vergleich zum Vorjahr um rund 300. Bis 2021 kommen nach derzeitigem Projektstand (Fertigstellungen 2019 bis 2021) neun Hotelprojekte mit rund 1 350 Zimmern neu dazu – das entspricht einem Zuwachs von deutlich mehr als 2 000 Betten.

Wie bereits 2017 wurde auch wieder stark in Industrie- und Logistikobjekte investiert. 2018 wurden rund 205 Millionen Euro in diesem Teilmarkt umgesetzt – mehr als zwei Drittel davon im zweiten Halbjahr. Vor allem die zentrale Lage, die hervorragende Infrastruktur sowie die sehr gut angebundenen Gewerbeflächen sind die Stärken, die die Region Hannover zu einer bedeutenden europäischen Logistikdrehscheibe und einem wichtigen Hafenhinterlandstandort für die Güterströme aus den Seehäfen in Norddeutschland macht. Derzeit gibt es in der Region Hannover rund 3,13 Millionen Quadratmeter logistisch nutzbare Hallenflächen in 300 Objekten, von denen allein 1,12 Millionen Quadratmeter nach dem Jahr 2009 entstanden sind. Die Nachfrage steigt weiter: Insgesamt summieren sich die Projekte, die bis 2022 geplant sind (mit Baurecht) auf rund 500 000 Quadratmeter Hallen- und 30 000 Quadratmeter logistisch genutzte Büro- und Zwischengeschossflächen.

Eine wachsende, beliebte Region – das bringt auch Engpässe auf dem Wohnungsmarkt mit sich. Allein zwischen Anfang 2014 und Ende 2018 ist die Bevölkerung in der Stadt Hannover um etwa 20 700 Menschen auf rund 545 100 Menschen gewachsen – plus 3,9 Prozent. In der Region lebten Ende 2018 rund 1,18 Millionen Menschen – ein Plus von 3,6 Prozent. In dieser Zeit wurden nur rund 4400 neue Wohnungen in der Stadt Hannover fertiggestellt, im Umland weitere 7800 Wohnungen. Die Nachfrage ist noch groß: Die Region Hannover geht davon aus, dass bis 2025 noch insgesamt rund 20 500 Wohnungen in der gesamten Region entstehen müssen, um den Bedarf zu decken.

Die Preise beim Erwerb von Wohneigentum sind weiter gestiegen: In der Stadt Hannover lagen sie 2018 für ein frei stehendes Einfamilienhaus (Baujahr 1991 bis 2015) bei rund 602 000 Euro (Vorjahr 543 000 Euro). Die durchschnittlichen Erwerbskosten für ein Reihen- oder Doppelhaus in der gleichen Baualtersklasse lagen bei 384 000 Euro (Vorjahr 355 000 Euro).

Die Erlöse beim Verkauf von gut gelegenen Wohnungen in Neubauten stiegen im Durchschnitt um 450 Euro (plus 11,4 Prozent) auf 4 400 Euro pro Quadratmeter – bei Spitzenobjekten sogar um 50 Euro (plus 0,9 Prozent) auf 5 700 Euro pro Quadratmeter. Und auch die Mietpreise ziehen weiter an: Die durchschnittliche, nach Wohnlage gewichtete Nettokaltmiete in Hannover ist Anfang 2019 gegenüber dem Mietspiegel 2017 um 0,40 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und Monat auf 6,91 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Für eine 85 Quadratmeter große Neubauwohnung gibt der Mietspiegel eine mittlere Miete von 12,08 Euro pro Quadratmeter an.

Von Katrin Schreiter