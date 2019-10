Hannover ist seit Jahren ein starker Immobilienstandort. Wie wirken sich aktuelle Handelsstreitigkeiten und neue Zollschranken sowie Brexit-Verunsicherungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region aus?

Wir wissen nicht, ob und wann der Brexit kommt und wie er sich konkret auf die regionale Wirtschaft auswirken wird. Das Gleiche gilt für etwaige Handelsbarrieren auf dem Weltmarkt. Ich habe den Eindruck, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in der Region Hannover gut und krisenfest aufgestellt ist. Viele der international agierenden Firmen haben Standbeine in verschiedenen Märkten und können Verschiebungen bis zu einem gewissen Grad abfedern. Aber natürlich wäre es für die gesamte Weltwirtschaft von Vorteil, wenn so ein Zirkus wie der Brexit zügig abgepfiffen würde.

Der Büromarkt spielt in Hannover eine wichtige Rolle. Neben den klassischen Büros werden auch Co-Working-Standorte und Flexible Office Spaces immer stärker nachgefragt. Kann die Nachfrage abgedeckt werden?

Im Moment ist das in Hannover, wie auch in anderen deutschen Städten, trotz eines gefühlten Hypes immer noch ein Nischenprodukt, das aktuell nicht einmal ein halbes Prozent des gesamten Bürobestandes ausmacht. Lange Zeit als temporärer Trend angesehen, etabliert sich dieses Modell der neuen Arbeitswelt inzwischen aber bei uns. Das liegt unter anderem daran, dass mittlerweile nicht mehr nur Start-ups und Gründer vom Co-Working profitieren. Immer mehr Unternehmen entdecken die Flexibilität des Modells für sich und erkennen, dass es gewisse Vorteile mit sich bringt. Wir erleben in den nächsten Jahren nahezu eine Verdopplung der Büroflächen in diesem Bürosegment. Dabei steht der Markteintritt der großen Anbieter bei uns sogar noch aus. Ich denke, wir stehen hier erst am Anfang der Entwicklung.

Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) wünschen sich mehr Gewerbeflächen in Autobahnnähe. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diesem Wunsch nachzukommen?

Fläche ist ein knappes und wertvolles Gut, nicht erst im aktuellen Kontext der Diskussionen um Ressourceneffizienz und Klimaschutz. Gemeinsam mit den Kommunen haben wir Leitlinien für die kommenden fünf Jahre entwickelt, um neue Standorte zu erschließen, alte Gewerbegebiete zu revitalisieren oder Gewerbebrachen zu reaktivieren. Ziel ist, dass alle Kommunen Ansiedlungsflächen für mindestens fünf Jahre im Voraus im Bestand halten – ob „auf der grünen Wiese“ oder im sanierten Bestand. Die Region unterstützt die Kommunen mit einem Investitionsprogramm bei der Reaktivierung und Erweiterung von Gewerbeflächen.

Im Fokus stehen dabei aber nicht nur autobahnnahe Logistikflächen, sondern auch zentral gelegene Standorte mit guter ÖPNV-Anbindung. Gerade für Dienstleistungen, wissenschaftsorientierte Produktion, Gründer oder die Kreativwirtschaft sind attraktive, gut erschlossene Flächen mit Nähe zu Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten besonders wichtig.

In Ronnenberg etwa ist ein Gewerbegebiet geplant – entlang der B 217. Wie ist dort der Stand?

Die Stadt Ronnenberg hat beim regionalen Gewerbeflächen-Investitionsprogramm REGIP den Anfang gemacht: Im Bereich Ronnenberg-Nordost soll ein etwa acht Hektar großes Areal entwickelt werden. Geplant ist, fünf Hektar neue Flächen für die Ansiedlung vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen zu schaffen. Außerdem sollen bestehende Gewerbeflächen neu strukturiert werden. Das kann ein vorbildhaftes Projekt auch für andere Kommunen werden.

Ungebrochen ist das Wachstum der Hotelbranche in Hannover. In den nächsten fünf Jahren könnten bis zu 3000 zusätzliche Zimmer entstehen. Wie sieht es aktuell aus?

Das Zimmerwachstum in der Stadt Hannover hat in den letzten fünf Jahren mit dem Anstieg der Übernachtungszahlen nicht mehr Schritt gehalten. In den Hotels der Stadt ging die Zahl der Betten bis 2017 sogar noch zurück. Was wir jetzt erleben, sind also zum Teil zunächst Nachholeffekte. Die Region Hannover ist angesichts der soliden Nachfrage und der guten touristischen Infrastruktur für viele nationale und internationale Hotelketten ein attraktiver Standort. In den kommenden Jahren wird insbesondere der Druck auf die mittelständische Hotellerie zunehmen. Andererseits werden wir in Zukunft noch entschlossener internationale Tagungen und Kongresse nach Hannover holen, um die Zahl der Übernachtungen weiter zu erhöhen. Wir erwarten in den nächsten Jahren eine zunehmende Dynamik im Markt und den Markteintritt neuer Akteure.

Interview: Stephanie Zerm

und Katrin Schreiter