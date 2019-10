Zahlen, Daten, Fakten

Im Oktober ist er bereits zum 17. Mal erschienen: der Immobilienmarktbericht Hannover. Der Report richtet sich in erster Linie an Investoren, Makler und Projektentwickler, die eine solide Datenbasis für Investitionen auf dem regionalen Immobilienmarkt benötigen. Die Daten und Analysen des Berichts basieren auf Analysen der bulwiengesa AG, die seit über 30 Jahren in der Markt-, Regional- und Wirtschaftsforschung tätig ist. Dem Bericht liegen Zahlen bis Juli 2019 zugrunde. Ausgewiesen werden errechnete Gesamtzahlen für das Jahr 2018 beziehungsweise Schätzdaten für 2019.

Für eine unabhängige und konsistente Beurteilung hat das Unternehmen Datenbanken und Modelle entwickelt, die differenzierte Aussagen zum Profil eines Standortes ermöglichen. Ergänzend dazu werden Umsätze und Mieten von einer Projektgruppe regionaler Immobilienmarktakteure erhoben und die Ergebnisse mit bulwiengesa gemeinsam diskutiert und bewertet.

Der Bericht stellt aktuelle Strukturen, Trends und marktprägende Projekte dar und trägt dazu bei, den Wirtschaftsraum Hannover als Immobilienstandort nach nationalen und internationalen Standards transparent darzustellen. Die Studie entstand unter der Federführung der Region Hannover als Gemeinschaftswerk der öffentlichen Hand (Region und Stadt Hannover) und aktuell weiteren 24 Akteuren der regionalen Immobilienwirtschaft. Seit 2004 arbeitet die Projektgruppe mit der bulwiengesa AG zusammen.

Folgende Partner sind am Immobilienmarktbericht beteiligt: ANGERMANN HANNOVER GmbH, Aurelis Real

Estate Service GmbH, BAUM Unternehmensgruppe, bauwo Grundstücksgesellschaft mbH, BEOS AG, DELTA DOMIZIL GmbH, Deutsche Reihenhaus AG, DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH, Engel &Völkers Hannover Commercial, FIH Fürst-Immobilien Hannover GmbH, GlaserProjektInvest GmbH, Gundlach

GmbH & Co. KG Bauträger, GWH Bauprojekte GmbH, GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, hanova WOHNEN GmbH, hanova GEWERBE GmbH, HAUS & GRUNDEIGENTUM Service, HE Hannover Estate GmbH, HENSCHEL IMMOBILIEN, HOCHTIEF Infrastructure GmbH Building Hannover, INTERHOMES AG,

Jones Lang LaSalle SE, KSG Hannover GmbH, Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Wirtschaft, meravis Bauträger GmbH, Region Hannover, Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, S-GewerbeimmobilienVermittlung Hannover GmbH, STRABAG Real Estate GmbH in Zusammenarbeit mit der bulwiengesa AG.

Von Carola Faber