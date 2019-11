Am verkaufsoffenen Sonntag lockt ein großer Herbstmarkt

Vom 8. bis 10. November gibt es bei Möbel Staude, Küchen Staude und SMARTprice einiges zu entdecken. Das Staude-Trio lockt mit einem extralangen Einkaufswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag, großem Herbstmarkt und tollen Aktionen.

Highlight des verkaufsoffenen Sonntags am 10. November ist der Herbstmarkt, auf dem regionale Spezialitäten wie Obst und Gemüse, Honig und Liköre, Selbstgestricktes und handgefertigte Deko sowie Glaskunst feilgeboten werden. Auf dem Antik-flohmarkt gibt es für die Kunden allerlei historische und nostalgische Einrichtungsgegenstände zu entdecken.

Für staunende Augen sorgt der Stelzen-Walkact Art Tremondo, der sich am Sonntag unter das Publikum mischen wird. Die Aktion Sonnenstrahl organisiert traditionsgemäß ein buntes Kinderprogramm – und das alles für den guten Zweck.

Stöbern und Schlemmen

Weil Bummeln und Stöbern durch die Ausstellung hungrig und durstig macht, dürfen sich Genießer am verkaufsoffenen Sonntag auf herbstliche Genüsse freuen. Vom deftigen Eintopf über Crèpes und Schmalzkuchen bis hin zu Glühwein werden alle Geschmäcker bedient. Am Samstag und Sonntag wird zudem ein vielfältiges italienisches Frühstücksbüfett aufgetischt – geschlemmt wird für 9,90 Euro pro Person.

Gesund leben und kochen

Bei Küchen Staude wird das ganze Wochenende am Herd gewirbelt. Professionelle Köche zeigen beim großen Showkochen, was sie können. In den drei Aktivküchen von Miele, Bora und Gaggenau klären die Profi-Köche interessierte Kunden zum Thema Dampfgaren auf. Darüber hinaus findet bei Küchen Staude der beliebte „Küchen-Meterverkauf“ statt und am extralangen Einkaufswochenende gibt es attraktive Rabatte. So winken bis zu 25 Prozent Aktionsrabatt plus 10 Prozent Extrarabatt und eine Null-Prozent Super-Sonderfinanzierung. Auch der SMARTprice hat Sonntag geöffnet. Hier gibt es große Marken zum kleinen Preis.

Am verkaufsoffenen Sonntag gibt es bei Möbel Staude ab 10 Uhr Frühstück, geöffnet wird ab 11 Uhr und der Verkauf beginnt um 13 Uhr.