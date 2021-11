Außergewöhnlich? Ja! Aufdringlich? Auf gar keinen Fall! Wer sich für einen Boden aus Olivenholzparkett entscheidet, dem liegt zwar das gewisse Extra zu Füßen, aber ein schriller Auftritt ist nicht seine Sache. Sein aufsehenerregendes und dennoch natürliches Erscheinungsbild unterscheidet sich maßgeblich von anderen Hölzern. Olivenholz besitzt eine wunderschöne, lebendige Oberfläche, häufig mit gelbbraunen bis braunen Wölkchen.

Das verleiht ihm eine einzigartige Ausstrahlung, die noch die Sonne und Wärme des ­Südens in sich trägt. In den Olivenhainen Italiens wächst das stolze und anmutige Gehölz bis zu mehreren hundert Jahren. Erst wenn die Obstbäume keine Früchte mehr tragen und damit ihren natürlichen Lebenszyklus vollendet haben, werden sie von Experten zu etwas weiterverarbeitet, was ihrem besonderen Charakter Rechnung trägt: Parkett. Das ist nicht nur ganz und gar nachhaltig, sondern das hohe Alter macht das Holz des Olivenbaums auch sehr widerstands- sowie strapazierfähig und damit langlebig.

So überdauert Olivenholzparkett mehrere Generationen und hinterlässt nur schöne Erinnerungsspuren in den Herzen seiner Bewohner. Ob als stiller Zeuge der Zeit­läufte in der toskanischen Landschaft oder später in den eigenen vier Wänden: Olivenholzparkett ist – anders als alle anderen Bodenbeläge – ein Begleiter fürs Leben.

HLC