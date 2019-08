Baustoffe, aus denen Wohnträume sind

Mit dem Namen Linnenbecker verbinden die Kunden seit Jahrzehnten nicht nur Baustoffe und Fliesen, sondern auch ein Höchstmaß an Qualität und Verlässlichkeit – das Fundament für den unternehmerischen Erfolg. Entsprechend großzügig ist die umfassende Ausstellung, in der ein vielfältiges Sortiment an Baustoffen, Fliesen und anderen Produkten rund um den Bau gezeigt wird.

Zum Kundenstamm des Unternehmens, zu dem neben der hannoverschen Niederlassung noch weitere 24 Standorte gehören, zählen Bauherren und Modernisierer genauso wie Profis.

Mit der Marktneuheit von LIPROTEC, einem ausgeklügelten Lichtsystem, bedient Linnenbecker beispielweise gleich beide Kundengruppen. So setzt die Montage der eleganten Akzentbeleuchtung in Form des komfortablen Stecksystems EASY nur geringe Fachkenntnisse in der Lichtinstallation voraus.

Die LIPROTEC-PRO richtet sich hingegen an Fliesenprofis, die die intelligente LED-Beleuchtung ohne Berührungsängste für die Beleuchtung von Wandscheiben oder Spiegel verwenden.

Die Offenheit für technische Entwicklungen, Möglichkeiten und Trends hat das Unternehmen Linnenbecker bis heute geprägt. „Mit unserem Programm zeigen wir unseren Kunden auf, was mittlerweile möglich ist“, sagt Geschäftsführer Julian Philipp Tintelnot.

Dazu zählt auch die Hygienefliese mit verblüffenden Eigenschaften. Sie ist in öffentlichen Bauten längst gang und gäbe und setzt sich nun in Privatbereichen fort. Der Vorteil der Keramikfliesen, die in Küche und Bad, aber auch in Schlaf- und Wohnräumen eingesetzt werden: Die Fliesen mit HYTECT sind einfach zu reinigen, wirken antibakteriell und verbessern die Luftqualität nachhaltig. Passend dazu empfehlen die Experten eine intelligente elektrische Boden- und Wandheizung DITRA-HEAT-E von Schlüter, die sich dank eines WiFi-Reglers mit dazugehöriger App vom Smartphone oder Tablet aus steuern lässt. So wird die hervorragende Wärmeleit- und Speicherfähigkeit keramischer Fliesen und Natursteinplatten optimal genutzt.

Kontakt Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 301/303

30519 Hannover

Telefon (05 11) 43 89 00

E-Mail: hannover@linnenbecker.de

www.linnenbecker.de