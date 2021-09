Beschattung clever gelöst

Um an sonnigen Tagen ein Blenden und zu warme Temperaturen im Wohnraum zu vermeiden, hieß es in früheren Zeiten: aufstehen, Rollläden herunterlassen. Heute kommen wir stattdessen in den Genuss innovativer und hochwertiger Lösungen, die uns das Leben komfortabel gestalten. Spezialisten für Fenster und Türen haben eine sogenannte I-tec Beschattung entwickelt. Diese wird direkt zwischen den Scheiben im Fenster integriert, wodurch ein Eingriff an der Fassade nicht notwendig wird. So eignet sie sich optimal für einen Fenstertausch bei Sanierungsmaßnahmen. Dank Smart-Home-Technologie ist der Sonnenschutz zudem bequem über eine App steuerbar. Ein cleverer Automatikmodus ermöglicht eine Tag-Nacht-Erkennung. Dadurch öffnen und schließen sich die Jalousien selbstständig bei Sonnenauf- und -untergang. Eine Überhitzung der Räume wird verhindert, da die I-tec Beschattung einen Sensor besitzt, der Sonneneinstrahlung erkennt, die Temperatur misst und damit so reagieren kann, dass die Bewohner stets ein angenehmes Wohnklima erleben.

