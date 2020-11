Das bezahlbare Parkett der Extraklasse

Schwedisches Idyll wie aus dem Bilderbuch. Grüne Inseln, kleine Häuser – überall Wald und ganz viel Holz. In Schweden gilt Holz als zu schützendes Kulturgut. Und genau hier hat Europas größter Parketthersteller sein Zuhause: Kährs. Dieser zeichnet sich nicht nur durch tiefe Naturverbundenheit aus, sondern auch durch Qualität und Design. Zusammen mit HolzLand Stoellger hat Kährs dieses Jahr seine exklusive Traditionskollektion Timber 2020 gelauncht.

Großflächig verlegbares ­Parkett

Die schwedische Weite findet sich in den Böden der Kollektion wieder. Denn das Parkett ist von Raum zu Raum durchverlegbar – ganz ohne Trennfugen. So erstreckt sich der Boden als durchgängige Fläche über ein ganzes Stockwerk. Durch die hohe Zugfestigkeit der Verbindung kann das Parkett in alle vier Richtungen verlegt werden: vor- und rückwärts sowie stirnseitig in beide Richtungen. „Die innovative Technik Woodloc® 5S überzeugt. Denn das Parkett ist ruckzuck verlegt und absolut widerstandsfähig“, schwärmt der Profi. „Erfahrene Heimwerker können den Boden sogar selbst verlegen. Und wer Hilfe braucht, dem vermitteln wir einfach einen unserer Holzhelden.“

Natürlichkeit ist das A und O

Die Kollektion Timber 2020 gibt’s in vier natürlichen Farben: Von Treibholz über Fachwerk und Brise bis Polar – alle sind sie aus Eiche. Dadurch ist die neue Kollektion besonders wohnlich. Jedes Dekor ist dabei so individuell und einzigartig wie jeder Baum.

Beste Qualität zum besten Preis

Grundsätzlich heißt es in Sachen Parkett: je dicker, desto stabiler. Denn gutes Parkett lässt sich an der Ausgewogenheit von Dicke und Breite erkennen. Das hochwertige Fertigparkett von Kährs ist mit 15 Millimetern äußerst stabil. Und dabei stimmt auch der Preis. Der Bodenprofi verrät: „Unsere langjährige Partnerschaft mit Kährs macht’s möglich. Dank günstiger Konditionen machen wir unseren Kunden exklusive Angebote!“

