Dschungelwelten und Tiere an der Wand

Kleine Äffchen springen durch das Blattwerk, Tiger streifen über die grüne Wand: Bei Tapeten sind derzeit Dschungelwelten und exotische Tiere wie Papageien, Wildkatzen oder Affen angesagt.

Bei vielen Tapeten sieht man tropische Pflanzen und Blumen in kräftigen Farben. „Florale Muster gab es natürlich auch schon vor zehn Jahren. Doch nun entwickelt sich das Thema auf den Tapeten weiter“, erklärt Karsten Brandt, Geschäftsführer des Deutschen Tapeten-Instituts. „Man sieht nicht mehr große, grüne Blätter – die Motive bekommen nun mehr Tiefe, mehr Farbigkeit. Alles wirkt fili­gra­ner und vielfältiger.“

Strahlende Farben auf schwarzem Grund

Oft sind die Pflanzen auf einem dunklen Untergrund abgebildet. „Dadurch wirkt die Dschungelwelt häufig mythisch, und die bunten Farben kommen besser zur Geltung“, sagt Brandt. Das Ganze erinnere an asiatische Lackarbeiten oder Kunst der Jahrhundertwende.

Die Motive sind sehr auffällig und daher nicht jedermanns Sache für große Flächen. „In kleinen Räumen wie dem Flur oder dem Gäste-WC trauen sich die Menschen eher, solche Motive zu verwenden“, sagt Brandt.

Auffällige Muster geschickt platzieren

Sparsam verteilt, etwa in einer Ecke oder an einer Wand, können die Dschungelwelten aber auch in größeren Räumen Akzente setzen. „Die Motive eignen sich weniger für Nutzräume wie die Küche, sondern passen viel besser ins Wohnzimmer. Denn sie wirken sehr wohnlich und zum Teil elegant“, sagt Brandt.

Wer solche Motive auswählt, sollte sich jedoch über eines im Klaren sein: Nackte, helle Wände im Raum seien dazu ein sehr harter Kontrast, erklärt Brandt. Besser sei es dann, die anderen Wände im Raum auf die Motive abzustimmen, etwa mit Wandfarbe oder ­Tapeten.

