Großformatige Fliesen liegen voll im Trend

Fliesen müssen nicht immer klein und handlich sein. Großformatige Fliesen sind zu einem Trend geworden und haben gegenüber herkömmlichen Fliesen eine Reihe von Vorteilen. Deswegen hat auch Fliesen Heidbrink in Kirchhorst eine große Auswahl großformatiger Fliesen vorrätig.

„Gerade im Bad mit seiner Feuchtigkeit ist es von Vorteil, so wenige Fugen wie möglich zu haben“, sagt Verkaufsberater Adrian Bock.

Mit Fliesen von den beliebten und etablierten Kerngrößen von 120x120 und 120x240 Zentimetern bis zu einer Größe von 320x160 Zentimetern wird das Bad fugenlos gestaltet.

Während bei Bädern mit Fliesen herkömmlicher Größe die Fugen schnell verschmutzen, gibt es dieses Problem bei fugenlosen Bädern nicht.

Die großformatigen Fliesen, die eigentlich für Außenfassaden entwickelt wurden, haben sich im Innenbereich durchgesetzt. Sie sorgen beispielsweise dafür, dass Räume größer erscheinen.

In der Ausstellung bei Heidbrink an der Sattlerstraße 4 in Isernhagen-Kirchhorst kann man sich großformatige Fliesen anschauen und sich die Vorteile näherbringen lassen.

Kontakt Fliesen Heidbrink GmbH & Co KG

Sattlerstraße 4

30916 Isernhagen

Telefon (0 51 36) 97 22 77

www.fliesen-heidbrink.de