Historische Hofidylle und moderne Architektur

Außergewöhnliches Flair und angenehmen Kontrast bietet das Wohnensemble Raupert Hof an der Wülfeler Straße/Ecke Katzenwinkel. Die aufwendige Revitalisierung ist abgeschlossen. Scheune und Gutshaus wurden zeitgemäß interpretiert und in ihren ursprünglichen Konturen neu errichtet. Das kleine Fachwerkhaus und die Remise erstrahlen liebevoll saniert in neuem Glanz.

Die künftigen Bewohner, insgesamt 19 Haushalte, können also ein echtes architektonisches Schmuckstück genießen. Auf insgesamt rund 5000 Quadratmeter Grundstück sind zwölf Stadthäuser und sieben Eigentumswohnungen entstanden.

Mit seinem großen Hofbaum, der von einer runden Sitzbank eingefasst ist, bildet der lebenswerte Innenhof das Zentrum der Anlage für das alltägliche Miteinander. Die Grünanlagen auf dem Grundstück bieten hohe Aufenthaltsqualität. Historische rote Ziegel, die teilweise mit neuen Backsteinen im Originalformat ergänzt wurden, stehen im harmonischen Dialog mit den hellen, beige-grauen Wasserstrichziegeln der Neubauten. Auch im Freien wurden historische Materialien verwendet, etwa für einen Teil der Hofpflasterung.

Das Büro [pfitzner moorkens] architekten aus Hannover hat die Umnutzungs- und Neubauplanung durchgeführt. Die Stadt Hannover betrachtet diese Neuwidmung einer historischen Hofstelle als Vorzeigeprojekt.

Der sympathische Stadtteil Bemerode hat sich den Charme dörflicher Vergangenheit bewahrt. Der nahe Tiergarten und der Hermann-Löns-Park laden zum Joggen oder zum entspannten Spaziergang in der Sonne ein. Kurze Wege zum Einkaufen und eine gute Infrastruktur mit Restaurants, Arztpraxen, Schulen und Kitas gestalten das alltägliche Leben in Bemerode angenehm. Ein Besichtigungstermin kann jetzt vereinbart werden.