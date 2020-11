Kaiserlich leben – im Herzen von Kirchrode

Aus ihrer besonderen Leidenschaft für Immobilien haben Irina Narbutas und Darja Lorenz die Marke Steckenpferd Immobilien gegründet. Auf dem Immobilienmarkt Hannover kennen sich die beiden Immobilienfachwirtinnen bestens aus. Sie sind mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung und einem weitreichenden Netzwerk in Hannover und Umgebung in die Selbstständigkeit gestartet. Von entsprechend detaillierten Fach- und Marktkenntnissen profitiert demzufolge die Kundschaft, die ihre Immobilie veräußern oder vermieten will.

„Wir erkennen die Eigenschaften und Highlights eines Objekts und nutzen innovative Vermarktungsinstrumente, um eine Immobilie mit höchster Seriosität zum bestmöglichen Verkaufspreis oder an solvente Mieter zu vermitteln“, sagt Irina Narbutas. Zum Leistungsportfolio des Südstädter Unternehmens zählt die Erstellung von umfangreichen Verkehrsgutachten, so können die Immobiliensachverständigen den Wert oder Marktpreis von Objekten bestens einschätzen.

Einen besonderen Stellenwert genießen bei Steckenpferd Immobilien die Neubauprojekte. Die Expertinnen unterstützen ihre Kunden von Beginn an mit dem nötigen Know-how, erstellen ein Vertriebskonzept – für Vermietung oder Verkauf – und beraten bei der Auswahl der Zielgruppe. Eine maßgeschneiderte Marketingstrategie ist im Service ebenso enthalten wie die Kommunikation mit potenziellen Erwerbern. Ganz gleich, ob es sich um Selbstnutzer oder Anleger handelt: Die Immobilienfachwirtinnen haben die Kontakte, die Verkäufer benötigen, und können so einen termingerechten Abverkauf nach Plan garantieren.

Aktuell vermittelt das Duo unter anderem sechs elegante Vierzimmerwohnungen in der Kaiser-Wilhelm-Straße im noblen Kirchrode. Drei der Objekte, zwischen 108 und 129 Quadratmeter groß, sind noch zu erwerben. An das weitläufige Wohn- und Esszimmer schließt sich direkt die offene Küche an, das Tageslichtbad verfügt über Wanne und Dusche. Großzügig geschnittene Zimmer mit Fußbodenheizung, hochwertigen Eichenparkettdielen und bodentiefen Fensterelementen bieten viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

Highlight der lichtdurchfluteten Eigentumswohnung im Erdgeschoss ist die hälftige Gartenfläche, die zum Entspannen im Grünen genutzt werden kann. Der Verkaufspreis der provisionsfreien Immobilie beträgt 885 000 Euro.

Kontakt Steckenpferd Immobilien GmbH

Hildesheimer Straße 93

30173 Hannover

Telefon: (05 11) 21 92 40 80

E-Mail: info@steckenpferd-immo.de

Internet: www.steckenpferd-immobilien.de