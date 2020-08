Kapitalsicherung Stein auf Stein

Minuszinsen, Unwegsamkeiten für die Wirtschaft und unberechenbare Börsenkurse – es wird nicht einfacher, wenn man auf der Suche nach halbwegs ertragsreichen Investitionsmöglichkeiten ist. Da ist mancher schon froh, wenn sein Kapital nicht schmilzt. Für viele Menschen, denen die Finanzmärkte als ein Buch mit sieben Siegeln erscheinen, geht die Flucht in Sachwerte weiter.

Immobilien gelten für viele Anleger als besonders verlässliche Möglichkeit, das Vermögen sicher zu platzieren und eine Rendite zu erzielen. Denn sie sind im Grundbuch abgesichert und die Investoren kassieren regelmäßige Mieten. So gibt es für vermietete Neubauten wie Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser eine anhaltend kräftige Nachfrage.

Anzeige

Das kann auch das Verkaufsteam von Fischer-Bau GmbH bestätigen. Als eine der bedeutendsten Bauträgergesellschaften Norddeutschlands verwirklicht das Unternehmen heute in zweiter Generation individuell geplante Architektenhäuser, grundsolide Stein auf Stein gebaut. Die Fischer-Bau GmbH begleitet den Hausbau mit außergewöhnlichem Engagement sowie einer kompetenten und ehrlichen Beratung am Stammsitz in Laatzen und im Musterhaus in Wettbergen. Kein Wunder also, dass viele Häuser aufgrund von Weiterempfehlungen zufriedener Bauherren gebaut werden.

Beispiele, wie harmonisch sich moderne Architektur mit innovativer Energietechnik vereinen lässt, zeigt die Fischer-Bau GmbH in dem Musterhaus in Europas größter Null-Emissions-Siedlung in Hannover-Wettbergen. Mehr als 260 weitere Hausträume liefert der Hauskatalog, den Interessierte im Internet oder telefonisch kostenlos bestellen können.