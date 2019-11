Lebensraum gesund und schön gestalten

Farbe umgibt uns, bringt Atmosphäre, setzt Akzente und schafft Lebensqualität. Le Corbusier war ohne Zweifel einer der bedeutendsten und einflussreichsten Architekten des Jahrhunderts. Auch für ihn war die Farbgebung von entscheidender Wichtigkeit.

HANNOVER HAUS geht noch einen Schritt weiter. „Wir setzen auf KEIM Farben“, sagt Geschäftsführer Andreas Hecht. Der Grund für die Entscheidung wird schnell klar, wenn man sich mit dem Thema gesundes Raumklima beschäftigt. Denn KEIM Farben sind mineralisch, emissionsfrei und bauphysikalisch einwandfrei. Sie schaffen damit die idealen Voraussetzungen für ein gesundes Wohnen.

90 Prozent seiner Lebenszeit verbringt der Mensch in Innenräumen. Das Raumklima ist deshalb ein wesentlicher Faktor für Wohlbefinden und Lebensqualität. Es spielt also eine erhebliche Rolle, für welche Innenfarbe sich der Bauherr entscheidet. „Wer gerade in Wohnräumen, Schlafzimmern und Kinderzimmern das gute Gefühl, etwas Wesentliches für die Gesundheit tun zu wollen, schaffen will, setzt auf Silikat- und Mineralfarben von KEIM“, so Andreas Hecht, der die Produkte auch für Allergiker empfiehlt. Schließlich sind die Farben frei von Konservierungs- und Lösemitteln.

Im IMMOVATIONSHAUS, dem europaweit einzigartigem Innovationszentrum, zeigt HANNOVER HAUS als Initiator nicht nur innovative Materialien und Technologien, die die Lebensqualität steigern und gesundes Wohnen ermöglichen. Hier trifft man auf vier Etagen auf kompetente Architekten, Bauingenieure sowie Bauberater und damit auf Experten und neutrale Entscheidungshelfer in Sachen Farbe – und auch in Sachen gesunder Innenputz wie Rotkalk- oder Lehmputz als Alternative zu herkömmlichen Gipsputzen.

