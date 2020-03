Licht, Raum und Leben gestalten

Der richtige Sonnenschutz sorgt für ein angenehmes Raumklima sowie optimale Lichtverhältnisse und trägt damit maßgeblich zur Wohn- und Lebensqualität bei. Mit den Außenrollos Solix von MZH präsentiert Rainer Mucke eine Produktneuheit: Das leichte, außen liegende Sonnenschutzrollo schützt zuverlässig vor Hitze und passt in nahezu alle Fenster. „Das Außenrollo lässt sich ganz einfach nachrüsten und ist somit ideal für Bestandsimmobilien, Mietwohnungen und denkmalgeschützte Gebäude“, sagt der Raumausstatter aus der Knigstraße. Der Antrieb erfolgt über einen Elektro-funkmotor mit integriertem Akku und raumseitiger Ladebuchse, sodass keine Kabel- und Elektroarbeiten nötig sind.

Kontakt Wohnraum Manufaktur Mucke Königstraße 5, 30175 Hannover

Telefon (05 11) 58 07 22

E-Mail: info@wrm-mucke.de

Internet: www.wrm-mucke.de

Als Alternative dazu empfiehlt Mucke die MHZ-Flächenvorhänge, die durch ihre harmonische Komposition von Technik und Stoff beeindrucken. Ob uni oder bedruckt mit traumhaften Fotomotiven aus der Natur wie Dünengräsern, Blattwerk oder einem Birkenwald – die puristische Formensprache passt sich jeder architektonischen Umgebung ganz individuell an. „Die Stoffpaneele eignen sich bestens als Sicht- und Sonnenschutz an bodentiefen Fenstern und Glasfronten, ebenso aber als Raumteiler“, so Mucke.

Als Klassiker des innen liegenden Sonnenschutzes gelten hingegen die Jalousien. Bei Wohnraum Manufaktur Mucke gibt es die beliebte Variante aus hochwertigem Holz – und auf Maß gefertigt. Das innovative Smart-Home-System steuert die Holzjalousien spielend einfach auf Knopfdruck – per Fernbedienung oder App.