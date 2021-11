Stillvoll wohnen und einrichten

Wenn uns nasskaltes Wetter frösteln lässt, machen wir es uns in den eigenen vier Wänden mit warmen Farben so richtig gemütlich. Lassen Sie also den Herbst und Winter zu sich nach Hause kommen – mit atmosphärischen Stoffen, farbenfroh und wirkungsvoll etabliert. Ob zartes Steingrau, sanftes Schilfgrün oder warmes Braun: Teppiche sorgen in unterschiedlichster Couleur für Wärme, Behaglichkeit und entspannte Atmosphäre. „Mit Plaids aus Schurwolle, Alpaka oder Baumwolle sowie Kissen aus eigener Herstellung lässt sich die kuschelige Gemütlichkeit grenzenlos steigern“, sagt Rainer Mucke von der Wohnraum Manufaktur Mucke.

Zum Schutz vor Kälte, ungemüt­lichem Wetter und unerwünschten Blicken empfiehlt das Raumausstatterteam Rollos, Jalousetten, Plissees oder eben Stoffe in großer Vielfalt und Funktionalität. Sie alle erfüllen also funktionelle Zwecke, lassen aber ebenso Licht und Schatten miteinander spielen. In puristisch eingerichteten Räumen wirken helle Stoffe wie ein Weichzeichner, während die modernen Wabenplissees helfen, das Raumklima zu regulieren und im Winter Energie zu sparen. Die exklusiven Dekor- und Storequalitäten überzeugen in der Wohnraummanufaktur Mucke mit außergewöhnlichen Strukturen, unverwechselbaren Designs und schönen Farbtönen, die für ein stilvolles Wohnambiente sorgen. Genäht wird im eigenen Atelier, maßgeschneidert für beinahe jede Fensterform und -größe. Bedienbar sind die Fensterdekorationen je nach Ausführung mechanisch, elektrisch, mit Akkuantrieb oder über Smarthome. Viele Variationen sind denk- und machbar, lassen sich den Vorstellungen der Kunden entsprechend individualisieren.­

„Wir stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie sich neu gestalten möchten, denn unser Zuhause war noch nie so wichtig wie heute“, sagt Rainer Mucke.