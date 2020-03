Traumküchen auf mehr als 2000 Quadratmetern

Die Küche ist das Herz des Hauses. Der Ort, an dem gemeinsam mit Familie und Freunden gegessen und gelebt wird. Die Experten von Meine Küche Langenhagen setzen die Küche mit ganzheitlichen Konzepten in den Mittelpunkt des Lebens. Der große Küchenfachmarkt präsentiert auf mehr als 2000 Quadratmetern rund 90 Ausstellungsküchen.

Für die Kunden sind es vor allem drei Dinge, die eine moderne Küche ausmachen: die Innovationen in der Gerätetechnologie, die Funktionalität und die Trends im Design. „Wir fokussieren uns ganz und gar auf die Bedürfnisse der Kunden“, sagt Oliver Fröhlich, Hausleiter bei Meine Küche. Ob Landhausküche, Massivholzküchen, Hochglanz- oder Grifflosküchen – beraten wird zu modernster Ausstattung namhafter Küchenhersteller wie Nobilia, Nolte, Wertküchen und Oster. Die innovativen Funktionen hochwertiger Elektrogeräte von Miele, Siemens, Bosch oder Neff bringen Mehrwert und Erleichterung in die neue Traumküche. Die persönliche Note bekommt die Markenküche durch die verschiedenen Arbeitsplatten. „Keramik, Granitstein, Quarzstein, Glas oder Naturholz – das sind Materialien, die die Atmosphäre im Raum entscheidend beeinflussen und bei uns mit Bedacht ausgewählt werden“, sagt Oliver Fröhlich.

Zum besonderen All-in-Service des Küchenfachmarkts zählen deshalb Aufmaß, Lieferung und Montage, aber ebenso fünf Jahre Garantie auf Elek­tro­gerä­te und zehn Jahre Garantie auf die Holzmöbel sowie Beschläge.

Mit einer attraktiven 0,0-Prozent-Finanzierung kann die Traumküche von Meine Küche ganz einfach Stück für Stück abgezahlt werden.

