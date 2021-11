Vertikale Gärten und Citylife

Am pulsierenden Herzen der Stadt, direkt gegenüber dem Astor-Kino, errichtet Gundlach Eigentumswohnungen für aktives urbanes Leben. Die unmittelbare Nähe zur City, zur Universität, zu Museen und Kultur sowie die gastronomische Vielfalt machen den Reiz des Quartiers aus. In diesem quirligen Viertel bietet der aufwendig gestaltete Innenhof des „Mittengrün“ entspannte Ruhe. Die begrünten Dächer und die dynamische Fassade mit ihrem Erker stehen in einem spannenden Kontrast zu den Nachbarn aus der Vorkriegszeit.

44 Eigentumswohnungen bieten ein bis drei Zimmer zwischen 31 und 119 Qua­dratmeter Wohnfläche inklusive eines großzügigen Penthouses mit Blick über die Stadt. Raumhöhen bis zu drei Meter verleihen den Wohnungen ein gehobenes Ambiente. Fußbodenheizung, Weitzer Parkett, bodengleiche Duschen mit Ganzglastüren und elektrisch gesteuerte Textilscreens vor den Fenstern bieten angenehmen Komfort; Glasfaserleitungen und die Multimedia-Verkabelung in Cat-7-Standard erlauben schnelle Kommunikation. In der geräumigen Tiefgarage mit Pkw-Aufzug sind Anschlüsse für Elektromobilität und Stellplätze für Fahrräder eingeplant. Die Musterwohnung steht in Kürze für Besichtigungen zur Verfügung.