Vier verlockende Neubauprojekte 2022

Im neuen Dichterviertel in Misburg startet nach den Osterferien der Bau von 37 Reihenhäusern. Gottfried Benn und Heinrich Böll sind die Namenspaten der umgebenden Straßen. Die Häuser gliedern sich in fünf Zeilen und bieten in 4 oder 5 Zimmern Wohnflächen von 117 bis 165 Quadratmetern auf drei Ebenen. Neben der Terrasse gibt es einen Gartenschrank, vor dem Haus Fahrradbügel. Ganz in der Nähe liegen die U-Bahn-Haltestelle und der Mittellandkanal. Wer hier lebt, genießt den lebendigen Quartiersplatz, eine Obstwiese und einen grünen Anger. Die Kinder tummeln sich auf dem schönen Spielplatz mit Naturholzgeräten. Eine geräumige Tiefgarage und Stellplätze bieten Platz für die Autos.

In Bothfeld im Quartier Herzkamp – Baufeld F werden im Frühjahr 24 Eigentumswohnungen mit 2 und 3 Zimmern, verteilt auf zwei Häuser, zum Kauf angeboten. Auf ca. 52 bis 99 Quadratmetern Wohnfläche bieten sie alle Attribute komfortablen Lebens: Tiefgarage mit Aufzügen bis in die oberste bzw. zweite Etage, erhöhter Schallschutz zwischen den Wohnungen und energetischer Bauweise. Die Ausstattung: Eichen-Dielen Parkett, Dreifachverglasung, elektrische Außen­raffstores, bodengleiche Duschen, Design-Badaccessoires und Multimedia-Glasfaserkabel. Zu jeder Wohnung gehört ein Balkon oder eine Terrasse. Die Gärten der Erdgeschosswohnungen sind bereits mit Hecke, Zaun und Pforte versehen.

Sanft geschwungene Fassaden in warmem Klinkerton: Im Pelikan ZWEI bietet sich weiter Rundumblick. Quelle: Gundlach

Im Projekt ZWEI im Pelikan-Viertel in der List entstehen ab Herbst 61 Eigentumswohnungen mit 1 bis 4 Zimmern in zwei sanft geschwungenen Gebäuden östlich der Günther-Wagner-Allee. Die Angebotspalette reicht von ca. 31 bis 117 Quadratmetern Wohnfläche. Mit wertiger Ausstattung und dem geruhsamen Mittellandkanal im Norden, der quirligen Podbi und der Eilenriede im Süden lässt es sich hier zentral und doch ruhig leben. Besonders aus den oberen der acht Geschosse eröffnet sich ein fantastischer Blick. Die Tiefgarage erstreckt sich über zwei Ebenen und wird über einen Autoaufzug befahren.

In Kronsrode Mitte gehen im Herbst 45 Eigentumswohnungen und 22 Stadthäuser in die Vermarktung. Durch diese Mischung entsteht ein besonders lebendiges Quartier. Es gibt 1 bis 4 Zimmer zum Kauf und Häuser mit bis zu 148 Quadratmetern Wohnfläche. Neben großzügigen Lebensbereichen in den Objekten, punktet das Projekt mit einer tollen Infrastruktur und der Möglichkeit von kilometerlangen Spaziergängen.

Wer noch im Jahr 2022 einziehen möchte, sollte sich einmal die Eigentumswohnungen im Herzkamp - Baufeld B in Bothfeld, im Buchholzer Grün an der Rose-Senger-Straße oder im mitteNgrün im Nikolaiviertel umschauen. Besichtigungstermine der Musterwohnungen können ab sofort vereinbart werden.