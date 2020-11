Warme Atmosphäre an kalten Tagen

Wenn die Tage kürzer werden, die Sonnenstunden schwinden und es draußen langsam kühler wird, wünscht sich wohl beinahe jeder Haus- und Gartenbesitzer, den Sommer zu verlängern. Deshalb wird der Herbst für alle, die ihr Domizil durch ein Terrassendach erweitern, zu einer ganz besonderen Zeit. Während sich draußen die Blätter verfärben, können sie die intensive Farbenpracht windgeschützt und ganz nah an der Natur genießen.

„Jedes Terrassendach lässt sich durch verschiebbare Glaselemente nachträglich erweitern und so beinahe in einen Wintergarten verwandeln“, sagen die Experten der Tischlerei Maik Othmer, die auf Terrassendächer des Traditionsherstellers Ehrhardt setzen. Durch Flexibilität und Vielfalt in Planung und Gestaltung lässt sich das Terrassendach an alle Arten von Architektur und die unterschiedlichsten Gegebenheiten anpassen. Die Ehrhardt-Glaselemente sind keine Baukastenelemente, sondern werden vom Othmer-Team für jedes Objekt individuell geplant und konstruiert. Das eröffnet ungeahnte Lösungen. Die Terrassendachelemente selbst bestehen aus Aluminium und Glas, sind damit witterungsbeständig und in drei Basisfarben sowie jedem beliebigen RAL-Wunschfarbton erhältlich.

Und weil die Tage auch wieder wärmer werden, lassen sich die Ehrhardt-Terrassendächer auf Wunsch von allen Seiten und von oben mit Wintergartenmarkisen und Vertikalmarkisen beschatten. Mit dem optionalen Zubehör eines Wind-Sonnen-Sensors wird der verglaste Freiraum vor Überhitzung geschützt. Zusätzlichen Wohnkomfort liefern die dimmbaren LED-Lichtelemente und der Infra­rot-Heizstrahler.

Beste Qualität und ein exzellenter Service sind für die Tischlerei Othmer eine Selbstverständlichkeit. Die Mitarbeiter bieten seit mehr als 25 Jahren alle Leistungen rund um Fenster, Türen und Terrassendächer aus einer Hand. Dazu zählen die ausführliche Beratung, das Aufmaß vor Ort, die detaillierte Planung sowie die sach- und fachgerechte Montage.

Kontakt Tischlerei Maik Othmer

Bäckerstraße 3a

31157 Sarstedt-Hotteln

Telefon: (0 50 66) 90 26-0

E-Mail: info@tischlerei-othmer.de

Internet: www.tischlerei-othmer.de