Zukunftsfähige Wohnkonzepte für alle Lebenslagen

Klar kann man von den eigenen vier Wänden träumen, aber welches Wohnkonzept passt eigentlich wirklich in unsere Zeit? Mobilität und Flexibilität sind nicht nur im Berufsleben gefragt, sondern auch im privaten Alltag. Entsprechend beweglich müssen wir sein, wenn es um die Gestaltung von Lebensentwürfen und Familienmodellen geht. Auch wenn der Kauf einer Immobilie unter diesen Aspekten zunächst eher hinderlich scheint, weil ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung beim Umzug nicht einfach mitgenommen werden kann – mit Blick auf die Altersvorsorge und dem Wissen, dass gerade Eigentum in mittlerer Größe in stadtnahen Lagen fast überall gesucht wird, lassen sich Objekte bei Bedarf ohne weiteres zügig veräußern. Und: Eine weitere Option, vom Hauskauf zu profitieren und dennoch mobil zu bleiben, könnte die Vermietung sein.

Allein oder zu zweit ganz Klein anfangen – im Tiny House

Was wir heute brauchen, sind modulare Konzepte, die sich dem schnellen Wandel unserer Gesellschaft anpassen können. Ein gutes Beispiel ist das Tiny House. Wie der Name schon sagt, ein winziges Domizil, das auf engstem Raum alles zu bieten hat, was man zum Leben braucht. Für die einen entspricht diese recht spartanische Wohnform einem Lebensmodell, das sich aus dem Bedürfnis nach Minimalismus und autarker Flexibilität speist. Für andere ist es eine Möglichkeit, möglichst nachhaltig zu leben sowie Kosten und Lebensunterhalt niedrig zu halten. Auch in Hannover wächst die erste Tiny-House-Siedlung heran. Die in Linden aufgestellten Minihäuschen mit 28 Quadratmetern Wohnfläche wurden zwar nicht verkauft, sondern vermietet, sind aber auch erst der Beginn eines zukunftsweisenden Pilotprojekts.

Die Eigentumswohnung als Alternative zum Haus?

Niedrige Zinsen, Einkommenssteigerungen und immer höhere Mieten – selten scheint es sich mehr gelohnt zu haben, in Eigentum zu investieren. Wohnungen lassen sich eher in der Stadt finden, Häuschen zumeist am Standrand oder auf dem Land. Wer sich also selbst zu den Stadtmenschen zählt, wird eine Eigentumswohnung immer einem eigenen Haus im Speckgürtel vorziehen. Vorteile gibt es viele. So ist eine Wohnung oft günstiger als ein Eigenheim mit Garten. Der Kaufpreis setzt sich schließlich aus dem Wohnungspreis und nur einem anteiligem Grundstückspreis zusammen. Aber: Eigentum verpflichtet. Und so muss die Wohnungseigentümergemeinschaft für laufende Kosten gemeinsam aufkommen und jeder für sich ein monatliches Hausgeld und eine Instandhaltungsrücklage für größere Sanierungen und Investitionen einplanen.

Während es in einem Haus mit Garten immer etwas zu tun gibt, kann man sich als Eigentümer einer Wohnung in der Regel entspannt zurücklehnen. Anfallende Arbeiten erledigen die Hausverwaltung und der Hausmeister. Dafür hat man allerdings nur wenig Gestaltungsspielraum, denn für bauliche Veränderungen braucht es in der Regel die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.

Der Weg ins eigene Haus führt junge Familien oft ins Grüne

Gerade junge Familien träumen oft vom eigenen Häuschen. Die Entscheidung, ihren Lebensmittelpunkt dafür möglicherweise in ländliche Gefilde zu verlegen, ist nicht unbedingt eine Frage der persönlichen Vorliebe, sondern auch des finanziellen Aspekts. Citynah sind die Immobilien recht teuer geworden. Dafür liegen Kindergarten und Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und öffentliche Verkehrsmittel aber auch um die Ecke. Im glücklichsten Fall sogar der Arbeitsplatz.

Viele Familien ziehen den Kindern zuliebe raus aufs Land. Die finanziellen Erwägungen spielen dabei häufig eine große Rolle, denn je weiter man den Suchradius über die Stadtgrenze hinaus verlagert, desto mehr Wohnraum gibt’s für das Geld. Der Umzug ins Grüne sollte dennoch gut überlegt sein, denn Organisation ist hier – vor allem mit Nachwuchs – alles. Der Bus fährt nicht mehr so häufig, für den Einkauf, einen Museums- oder Konzertbesuch und das Kindertaxi muss oftmals ein Zweitwagen her. Und der Arbeitstag für den Pendler ist länger. Unbezahlbar ist hingegen die Nähe zur Natur, das unbeschwerte Aufwachsen der Kinder und die Ruhe. Vielleicht gibt es einen Hofladen mit frischen Eiern, Milch und Kartoffeln um die Ecke oder das großzügige Grundstück bietet sogar Platz für eigene Hühner.

Ein Familienhaus für Generationen

Altergerechtes Wohnen ist nicht nur eine Frage von niedrigen Schwellen und breiten Türen. Im Mehrgenerationenhaus geht es vor allem darum, Jung und Alt unter einem Dach zusammenzubringen und so die gegenseitige Versorgung sicherzustellen. Wie in alten Zeiten, aber mit einem ausgeklügelten Konzept, das auf die veränderten Bedürfnisse aller Bewohner eingeht. Schlüssel für den Hausfrieden sind flexible Grundrisse, eine gesunde Mischung aus Begegnungsbereichen und, ganz wichtig: privatem Rückzug. So profitieren junge Familien und Oldies von Synergieeffekten und können sich gleichzeitig beleben. Ideal, aber eher in ländlichen Gegenden realisierbar, wäre ein Haus, in dem sich die interne Aufteilung ganz individuell anlegen lässt. So können einzelne Wohnbereiche geschaffen werden, die sich ebenenübergreifend öffnen oder auch schließen lassen.

Aber nicht immer steht den Best Agern, also Menschen mit 50 aufwärts, der Sinn nach gemeinschaftlichem Wohnen unter einem Dach. Sie favorisieren auch Quartierskonzepte, die auf selbstbestimmtes Leben mit einer verbindlichen Versorgungssicherheit aufbauen, die also beispielsweise wohnungsnahe Dienstleistungen beinhalten. Denn damit kann ein Umzug ins Heim im fortgeschrittenen Alter in die ferne Zukunft rücken.

Von Tanja Piepho