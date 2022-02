Langsam herantasten: Wenn der Hund auf dem Rad mitfährt

Göttingen

Wer seinen Hund für die Radtour zum ersten Mal ins Körbchen oder den Anhänger setzt, sollte ihn das Transportmittel vorher gründlich erkunden lassen. Darauf weist der Pressedienst Fahrrad (pd-f) hin. Vor der richtigen Fahrt stehen außerdem erstmal vorsichtige und kurze Probefahrten an. So können sich Tier und Mensch gemeinsam langsam an den Straßenverkehr und längere Strecken herantasten.

Hundehalter sollten viel Geduld und auf der Fahrt außerdem immer Leckerlis dabeihaben. Es ist außerdem damit zu rechnen, dass der Vierbeiner öfter zum Pinkeln an den Straßenrand gesetzt werden muss, weil er aufgeregt ist.

So werden Hunde per Rad transportiert: Für kleine Tiere eignen sich spezielle Hundekörbchen für Lenkrad oder Gepäckträger. Für größere Hunde gibt es Anhänger. Und auch in den Boxen von Lastenrädern kann man seinen felligen Freund mitnehmen.

