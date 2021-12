Fast jeder fünfte Mann trinkt an Feiertagen mehr als sonst

Berlin

Jeder siebte Erwachsene (14 Prozent) trinkt an den bevorstehenden Festtagen nach eigenen Angaben mehr Alkohol als üblich. Das geht aus einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftrag des Verbands der Privaten Krankenversicherung zum Thema Alkohol an den Feiertagen hervor. Bei den Männern sind es demnach 18 Prozent (fast jeder Fünfte) - bei den Frauen 11 Prozent (etwa jede Zehnte).

Im vergangenen Jahr kündigten bei der gleichen Umfrage weniger Menschen an, zu Weihnachten und Silvester mehr über den Durst trinken zu wollen. Damals, im ersten Corona-Jahr, waren es 12 Prozent - 14 Prozent bei den Männern und 10 Prozent bei den Frauen.

Je jünger die Befragten sind, desto häufiger geben sie an, zu den Feiertagen am Jahresende mehr Alkohol als sonst zu sich zu nehmen: So geben dies 6 Prozent der Menschen über 60 an, aber fast ein Viertel der Leute unter 40 (18 bis 29 Jahre: 24 Prozent; 30 bis 39 Jahre: 22 Prozent). PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther sagte, der Anteil Jüngerer unter den Trinkfreudigen müsse alarmieren. "In diesem Alter ist übermäßiger Alkoholkonsum besonders folgenschwer."

