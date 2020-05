So behalten Erdbeeren ihr Aroma

Berlin

Erdbeeren waschen und dann im Kühlschrank lagern? Besser nicht. Wer die Früchte nicht gleich essen will, bewahrt sie am besten ungewaschen auf. Auch der grüne Blattkelch sollte erst kurz vor dem Verzehr abgeknipst werden, rät die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse. So bleibt das Aroma erhalten.

Da Erdbeeren sehr empfindlich sind, wäscht man sie am besten in stehendem Wasser. Wer die Beeren dagegen unter stehendem Wasserstrahl abbraust, riskiert Druckstellen.

Anzeige

Wer auf der Suche nach einem schnellen Snack ist, kann die Erdbeeren in geschmolzene Schokolade tauchen. Besonders gut harmonieren die Früchte mit Bitterschokolade. Dazu einfach die gehackte Schokolade im Wasserbad schmelzen, Beeren auf Spieße stecken und in die flüssige Schokolade tauchen. Danach die Spieße kurz auf Backpapier legen und trocken lassen.

Weitere HAZ+ Artikel

dpa