Das kompakte Gebäck ist bekannt durch die englische Tea Time: Scones werden dazu traditionell mit Rahm und Erdbeerkonfitüre serviert. Im Coffee & Scones in Hannover-Linden geht es weniger klassisch, aber dafür variantenreicher zu. Ein Ort für einen besonderen Snack, findet der HAZ-Feinschmecker.

Scones – mal süß, mal herzhaft: Lena Lobers (links) und Carina Nickel sind Fachfrauen für das sättigende Gebäck, das seinen Ursprung in der englischen Tea Time hat. In ihrem Lokal in Hannover-Linden gibt es viele Varianten, die den Klassiker mit Konfitüre und Clotted Cream hinter sich lassen. Quelle: Tim Schaarschmidt