Finkbeiner Kostprobe - So schmeckt es in Ekkehard Reimanns P’tit Clichy am Weißekreuzplatz

Mit dem P’tit Clichy hat Ekkehard Reimann vergangenes Jahr ein kleines Lokal am Weißekreuzplatz in Hannover eröffnet. Das ist eine Bereicherung für die Stadt, auch wenn sich das Team noch einspielen muss, urteilt HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.