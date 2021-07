Finkbeiners Kostprobe - Burger in Bestform: So schmeckt es im Kuhnstwerk in Hannovers City

Das Kuhnstwerk an der Röselerstraße in der Innenstadt von Hannover hat vor allem Burger, passende Beilagen und gehaltvolle Shakes auf der Karte. Frisch- oder Fertigware? Darauf hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner besonders geachtet.