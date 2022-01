Hannover

„The Harp“ ist diese stadtbekannte, verglaste Höhle am Schwarzen Bären, wo sich hinter den Fensterscheiben im schummrigen Halbdunkel stets Menschen zuprosten, wenn man mit dem Auto oder der S-Bahn vorbeifährt. Bekannt ist das Lokal vor allem für die Burger-Kreationen. Was mich bisher stets abhielt hier zu essen, waren die Bilder aus den sozialen Netzwerken von käsetriefenden Frikadellen-Brötchen-Turmbauten aus denen links und rechts Zwiebelringe und Speckstreifen abstehen. Das macht sich auf Instagram gut, aber im Mund eher schlecht. Kieferverrenkung und Schmierfinger sind programmiert. Oder man isst die Burger mit Messer und Gabel, schneidet mundgerechte Teile ab – was das Prinzip dieses Gerichts ad absurdum führt. Wobei ich diese Aussage etwas relativieren muss.

Schön schummrig – wie es in einem Pub eben sein soll. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im „Harp“ lässt sich gut spionieren

Das „Harp“ ist nämlich ein herrlicher Pub, sauber, aber schummrig, mit abgewetztem Mobiliar und Böden, was den Charme nur befördert. Eishockeyspieler flirren über zwei Bildschirme, aus den Musikboxen fetzen Gitarrenriffs. Die Gäste halten sich in Sitzecken oder an Stehtischen auf, die nah beieinander liegen, was die Geselligkeit befördert. So lässt sich gut spionieren, deshalb komme ich drauf: Eine Handvoll Studenten bereitet neben uns ihre mittelhohen Burger für den Verzehr vor, indem sie diese zusammenpressen. Saft läuft aus, die Burger richten sich wieder auf. Der Prozess wird wiederholt, bis die Burger kleiner beigeben. Dann geht man mit Besteck ans Werk, und ein Querschnitt der Zutaten wird gekonnt aufgegabelt. Respekt. Ich habe es hier offensichtlich mit einem Masterstudiengang zu tun.

Rustikales Mobiliar: Die Sitzecken haben echtes Pub-Ambiente. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nicht jeder Burger ist mit den Händen essbar

Für Studienanfänger bietet die Speisekarte aber auch etwas. Die ersten drei Burger seien mit den Händen essbar, erklärt die Kellnerin, die sich (wie das ganze übrige Team) hier wohl zu fühlen scheint. Anders ist der entspannte, höfliche und obendrein gut getaktete Service nicht erklärbar. Sogar auf Kinder hat man sich eingestellt. Es gibt einen speziellen Burger (6 Euro), bei dem alle Eventualitäten vorher abgefragt werden: Fleisch medium oder durchgebraten? Mit oder ohne Käse, Grünzeug, Ketchup? Das ist schon sehr aufmerksam. Klasse ist auch die Auswahl an 13 Bieren vom Fass, die von süffigem Lager oder ölig-malzigem Guinness aus Irland bis hin zu feinherbem Herri und fruchtbetontem Mashsee aus Hannover reicht (0,33 Liter von 2,90 Euro bis 4 Euro).

Auch Jim Beam wird im Harp ausgeschenkt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mango-Chutney und Süßkartoffel-Kokos-Pattys

Ich probiere zunächst den „Cheeseophil“ (8,50 Euro), ein klassischer Cheeseburger, der sehr gut schmeckt. Der softe Bun wirkt wie hochwertige Bäckerware, das Rinderpatty ist medium gebraten, dazu kommen geschmolzener Cheddar, frischer Salat, eingelegte Gurken und hausgemachte Soßen. Sogar den „Tropical Thunder“ (9 Euro) finde ich stark, obwohl er mit in Cornflakes panierter Hühnerbrust gemacht wurde, die letztlich nur für das herzhafte, knusprige Kaugefühl sorgt. Aber in der Kombination mit gebratenem Speck, der das fruchtige Mango-Chutney in Schach hält, macht der Burger viel Spaß. Nicht überzeugend finde ich den „Veganist“ (8,50 Euro), der aufgrund des Süßkartoffel-Kokos-Pattys sehr süßlich ausfällt und am Gaumen schnell breiig wird – alternativ lassen sich aber auch alle Burger mit Erbsenprotein-Pattys bestellen.

Gehaltvoll: Der Cheeseburger mit Bacon. Quelle: Tim Schaarschmidt

Beilagenvielfalt von Cole Slaw bis Tortilla-Chips

Zudem gibt es einige klassische Beilagen. Gut ist der Cole Slaw (2,50 Euro). Die Fritten (3 Euro) sehen toll aus, sind aber sehr fettig und schmecken kaum nach Kartoffel. Das hat auch Einfluss auf die Cheese Fries (5 Euro) mit Petersilienpesto und Schmelzkäse, in denen vor allem die letzteren beiden Zutaten dominieren. Besser sind dann fast die Harp Nachos (6,50 Euro). Die Tortilla-Chips sorgen dabei nur für das knusprige Grundrauschen am Gaumen, der Hauptgeschmack bleibt cremiger Sour Cream, feurigen Jalapeños, frischen Tomaten- und Zwiebelwürfeln und Koriander überlassen. Ich stippe am Ende noch die Chips in hausgemachte Guacamole (2 Euro), als neben mir ein wahres Ungetüm von Burger (ist das „Crystal Mett“ für 11,50 Euro?) serviert wird. Der junge Mann, für den er bestimmt ist, schaut sich hilflos um. Garantiert ein Erstsemester.

Fazit:

Ellenbogen auf den Tisch, handgemachte Burger, ein Bier vom Fass, und das „Harp“ rockt.

Gesamt: 8/10 (Küche 8, Service 8, Ambiente 7)

Kontakt:

„The Harp“

Schwarzer Bär 1

30449 Hannover

Telefon: (05 11) 34 00 25 40

Internet: www.theharp-linden.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 16.30 bis 1 Uhr (Küche bis 21.30 Uhr), Sonntag 16 bis 21 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Besucht am: 14. November 2021 und 18. November 2021

Von Hannes Finkbeiner