So-Hee Kwon hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Diese Leidenschaft schmeckt man auch. Ihre Torten sind nicht nur ein Augen-, sondern auch ein wahrer Gaumenschmaus. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Orangenmousse-Torte, die fruchtig-frisch und nicht zu süß schmeckt? Oder darf es lieber eine Engadiner-Nuss-Torte aus Mürbeteig sein, die mit karamellisierten, grob gehackten Baumnüssen gefüllt ist? Bei der großen Auswahl fällt es schwer, sich zu entscheiden. Schoko-Baileys-Torte, Apfel-Kirschtorte, Schoko-Espresso, Baiser-Mascarpone-Torte, Schoko-Minz, Eierlikör-Gugelhupf und Dinkel-Brownies: 20 verschiedene Torten – viele mit solchen klangvollen Namen – bietet So-Hee Kwon in ihrem Café Yunana in der Fiedelerstraße 13 an. Am Wochenende sind es sogar noch mehr.

Vor etwa sechs Jahren hat Kwon ihr Café in Döhren eröffnet. Neben dem vielfältigen Torten- und Kuchen-Angebot hat das Café mehrere Schwerpunkte wie Frühstück à la Carte (ab 3,50 Euro) und auch herzhafte Speisen wie hausgemachte Nudeln, Pizzen, Suppen und mehr stehen auf der Karte.

Inhaberin So-Hee Kwon bietet in ihrem Café Yunana eine große Auswahl an Torten und Kuchen an. Quelle: Lisa Eimermacher

Am Anfang habe sich die Inhaberin von pessimistischen Stimmen motivieren lassen. „Mir wurde in den ersten vier Wochen gesagt, dass ich hier nicht ein Vierteljahr durchhalten werde, weil es zu teuer sei“, erinnert sich So-Hee Kwon. Nachdem jemand in den Laden kam und wieder ging, weil es „nur drei Torten gab“, hatte sie eine Woche später insgesamt zehn Sorten. Mittlerweile backt sie im Turnus etwa 60 Sorten.

Alle zwei Wochen eine neue Torte

Inhaberin So-Hee Kwon hat sich das Backen selbst beigebracht. Bevor sie ihr Café eröffnet hat, war sie jahrelang im Bankwesen in Frankfurt beschäftigt. Nach der Geburt ihrer Tochter Yuna hat sie zwei ihrer Hobbies zum Beruf gemacht: Das Backen und die Inneneinrichtung. Einige Wohnaccessoires und Deko-Artikel im Café stehen zum Verkauf. Das Café hat sie nach einer Verniedlichung des Namens ihrer Tochter benannt. Yuna ist koreanisch und bedeutet „einzigartig“. Ihre Tochter Yuna backt in ihrer Freizeit ebenfalls gerne und unkonventionell – sie hält sich nicht immer an das Rezept und kreiert so etwas Einzigartiges. Wenn ihre Mutter eine Hochzeitstorte backt, ist Yuna für das Glattstreichen der Buttercreme verantwortlich, weil sie das am besten kann.

Im Café gibt es stylische Einrichtungsgegenstände – einige stehen zum Verkauf. Quelle: Lisa Eimermacher

Pro Tag backt Kwon zehn bis 15 verschiedene Torten-Sorten. Alle zwei bis drei Wochen lässt sich die 58-Jährige etwas neues einfallen. Ein Tortenstück gibt es ab 4 Euro. Ein Cappuccino kostet 2,60 Euro, Latte Macchiato 3 Euro und Tee 2,60 Euro. Frische Waffeln gibt es ab 3,50 Euro. Wer möchte, kann hier von Dienstag bis Sonntag frühstücken (ab 3,50 Euro), darunter werden ein Englisches Frühstück (7, Euro), Frühstück für zwei Personen (19,90 Euro) und Pancakes (ab 4,50 Euro) angeboten.

Pizza auch zum Abholen

Vor einem Jahr wurde das Café um einen zugehörigen Pizzaladen direkt nebenan erweitert. Die hausgemachten Pizza- und Pastagerichte (Lasagne für 11 Euro, Ravioli für 16 Euro) können auch im Café bestellt und verzehrt werden. Eine Pizza bekommt man ab 7,50 bis 12,50 Euro. In der Corona-Pandemie sind die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt. Unabhängig davon gibt es keinen Lieferservice: „Wir haben den Anspruch, dass die Pizzen immer frisch sind. Und das wäre nicht möglich, wenn zur Stoßzeit viele Bestellungen reinkommen und es auf langen Lieferwegen Stau gibt“, sagt Kwon. Die Gäste können die Pizzen telefonisch bestellen und sie vor Ort verzehren oder sie abholen.

Auf der Speisekarten stehen hausgemachter Lasagne mit Rinderhack oder Rote-Linsen-Kürbis-und-Ingwer-Suppe. Quelle: Lisa Eimermacher

So-Hee Kwon plant, demnächst eine Brotplatte mit verschiedenen Broten, Dips, Obst und Käse anzubieten. „Wenn ich aus der Küche komme, ist es schön zu sehen, dass sich die Gäste sehr wohlfühlen. Für sie ist das wie eine Wohnküche“, sagt die Inhaberin. Die meisten Stammgäste kennt sie. Jeder hat seinen Lieblingskuchen und kommt zum Probieren der neuen Sorten. Das Café Yunana geht auf die Wünsche vieler jüngerer Gäste ein, welche die ästhetisch ansprechenden Tortenkreationen, die sie von der Onlinepinnwand Pinterest kennen, kosten wollen.

Gäste kommen nicht nur aus dem Viertel

Das Café lockt sowohl junge Familien, als auch ältere Gäste an. „Ich komme seit fünf Jahren unheimlich gerne hierher, weil man hier super leckeren Kuchen bekommt – auch glutenfrei“, sagt eine Kundin. Drei bis vier Sorten davon stehen auf der Speisekarte.

Das Café ist aktuell von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet, montags geschlossen. Die Pizzeria hat dienstags bis freitags von 12.30 bis 20 Uhr. Wenn sich die Corona-Lage gebessert hat, sollen beide Läden bis 21 Uhr geöffnet sein. Mehr Informationen gibt es hier.

