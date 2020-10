Hannover

Seven Sundays, P’tit Clichy, 800 Grad: Richtig was los in der Stadt, eine spannende Neueröffnung jagt die nächste. Und es ist großartig, wenn das gastronomische Angebot Hannovers dabei facettenreicher und nicht um das ewig Selbe erweitert wird. Wobei diese Meinung auch ein wenig der abwechslungssüchtige Feinschmecker vertritt, aber sei es drum. Feiters WeinZeit. Darum geht es heute.

Die Weinbar ist am Lichtenbergplatz in Linden-Mitte zu finden (ehemals Weberey). Übernommen wurde das Lokal von George Feiter (Weinhaus Feiter und Kochschule Der Geschmacksverstärker), der bei der Menügestaltung nicht in den Mainstream-Bausatz greift und seine Speisekarte aus Steaks, Burgern und Tatar – in keiner anderen Stadt gibt es wahrscheinlich mehr Tatar in mehr Varianten auf Speisekarten als in Hannover – zusammenzimmert, sondern ausgewählte kleine, deftig-salzige und gehaltvolle Gerichte bietet, die ideal zu einem Glas Wein passen.

Genießertreff am Lichtenbergplatz: Die Quelle: Tim Schaarschmidt

Köstlich-deftige Snacks zum Wein

Da gibt es würzige Chorizo (4,50 Euro) oder knackige Rindsbratwürste (3,20 Euro) von einer regionalen Fleischerei. Es gibt zurückhaltend abgeschmeckte Tortilla mit Aioli (4,90 Euro), etwas senflastige Frikadellen (3,60 Euro), herrlich deftiges Rillette von der Oldenburger Weidegans (4,20 Euro), milden Obatzter (4 Euro) oder einen wunderbaren Brotsalat (8,90 Euro) mit Oliven, Tomaten, Zwiebeln oder Schafskäse, dem für ein sattes Gesamtaroma nur Olivenöl fehlt, auch wenn damit die Knusprigkeit der Brotwürfel etwas verloren ginge. Nur an der Präsentation sollte gearbeitet werden. Die Sardellen (7,20 Euro) liegen samt Chips und Brot in einem Ölspiegel auf dem Teller. Klar, so saugt sich alles voll, das ist kein Genuss. Die Tische sind auch nicht so groß, dass drei, vier Häppchen auf Schieferplatten komfortabel darauf passen würden. Da gibt es sicher andere Möglichkeiten der Anrichteweise, die den örtlichen Gegebenheiten gerecht werden.

Sehr zum empfehlen: Der Brotsalat in der WeinZeit überzeugt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Beide Besuche überzeugen

Nichtsdestotrotz haben wir hier zweimal unsere Freude. Einmal sitzen wir drinnen, einmal draußen an einem der letzten spätsommerlichen Abende, während Autos und Radfahrer auf dem Verkehrskreisel des Lichtenbergplatzes ihre Runden drehen. Wir schnabulieren kleine Snacks und trinken dazu ein paar Gläser grundsoliden Wein. Auch hier greift Feiter nicht in die ewigen Moët- und Rotschild-Kisten, die in vielen Kellern der Stadt herumstehen – aber das heißt nicht, dass der Gast auf Champagner und Bordeaux verzichten müsste. Es gibt etwa ein tolles Gewächs aus Saint-Émilion vom Château Croizille (Flasche 130 Euro), ein Verschnitt aus Merlot und Cabernet Sauvignon mit Noten nach dunklen Früchten und Gewürzen, nach Cassis und Pfeffer. Exzellent ist auch der Champagner von Eric Rodez (132 Euro).

Rillette, Weißbrot und Chips: Die kleinen Happen zum Essen werden auf einer Schiefertafel angerichtet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Moderate Preise für das Weinsortiment

Die breite Basis des Weinsortiments ist aber preislich moderater angesiedelt. Die Hälfte der Flaschenweine liegt unter oder um die 30 Euro, die Glasweine (0,1 Liter) beginnen bei 2,90 Euro und reichen bis 6,70 Euro. Die Anbauregionen beschränken sich vorwiegend auf Deutschland, Frankreich und Spanien. Wir probieren etwa ein Glas fruchtbetonten 2019er Côte Est (3,30 Euro) von der südfranzösischen Domaine Lafage, einen säurestarken 2018er Rheingauer Riesling Hargardun (5,70 Euro) vom Weingut Bibo Runge oder einen 2013er Cloche d’Ajac von Sieur d’Arques, bei dem vor allem die Karamell- und Vanillenoten von Neuholz im Vordergrund stehen und die Frucht überlagern. Von den sechs Gläsern Wein, die wir bei unseren beiden Besuchen probieren, ist dennoch nichts dabei, das uns langweilen oder gar abstoßen würde. Die Tropfen sind allesamt solide und machen in diesem legeren Rahmen viel Freude.

Dunkle Holzmöbel und eine schnörkellose Atmosphäre prägen das Lokal. Quelle: Tim Schaarschmidt

Service ist noch verbesserungswürdig

Es ist eher der Service, dem es noch etwas an Feinschliff mangelt. Bei unserem ersten Besuch legt uns die Kellnerin die Offerten ans Herz, die sie selbst gern zu trinken scheint, aber fragt nicht, was unserem Gusto entspricht. Kaum stehen die Gläser auf dem Tisch, sind wir auch vergessen. Wir müssen aktiv um Betreuung bitten. Beim zweiten Besuch werden wir dann von der überaus charmanten und umsichtigen Geschäftspartnerin Feiters betreut. Gela Käding kann nicht nur gebetsmühlenartig die Weine und ihre Aufbereitung herunterbeten, sondern versucht sich auch an unseren individuellen Geschmack heranzutasten. Da lassen wir uns gern an die Hand nehmen und durch den Abend führen. Kurz: Mehr Kontinuität, mehr Feinschliff – und Feiters Weinbar wird zu einem echten Hotspot in der Stadt, eine Bereicherung ist sie schon jetzt.

Fazit

Deftige, hausgemachte Snacks, dazu solide, gute Tropfen – von solchen Weinbars könnte Hannover noch mehr gebrauchen.

Gesamt 7/10 (Küche und Wein: 8, Ambiente: 6, Service: 6)

Kontakt

Feiters WeinZeit

Lichtenbergplatz 2

30449 Hannover

Telefon: (05 11) 3 00 77 01

E-Mail: info@weinhaus-feiter.de

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonnabends von 17 bis 24 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner