Meist entwickeln Köche neue Gerichte und kaufen danach ihre Waren ein. Das hat auch die Corona-Krise deutlich gezeigt: To-go-Angebote wurden oft nur unter Vorbehalt gemacht, da nicht einzuschätzen war, ob die entsprechenden Waren auch wirklich geliefert würden. Vor dem Shutdown standen eben fast alle Produkte ganzjährig zur Verfügung. Erdbeeren aus Peru? Trauben aus Südafrika? Spargel aus Israel? Bestellliste ankreuzen, fertig. Dabei war und ist diese Vorgehensweise auch in puncto Nachhaltigkeit mindestens fragwürdig. Da kann der Wirt sogar ökologisch erzeugte Ware beziehen – wenn ebendiese Ware aus Übersee stammt, ist die CO2-Bilanz der Produkte unterm Strich zu hoch.

Regionales muss auch Saisonales sein

Und zugegeben, manchmal ist es auch mit dem Einkauf von Regionalware nicht getan. Wenn der Apfel vom Bauer ums Eck nach der Ernte vier Monate im Kühlhaus liegt, bevor er verkauft wird, kann die CO2-Bilanz von einem Neuseelandapfel durchaus besser sein. Von daher macht die ganze Regionaldebatte keinen Sinn, wenn sie nicht konsequent um den Aspekt der Saison erweitert wird. Eine Erkenntnis, die sich allmählich auch in vielen gutbürgerlichen Lokalen durchsetzt: Köche schauen nach, was die Jahreszeit gerade hergibt und erst anhand dieses Warenkorbs werden neue Gerichte entwickelt. Das ist obendrein ein genussreicher Trend, denn regionale, saisonale Küche ist viel mehr mit Raum und Zeit verbunden, als andere Küchenstile.

Das Hoflokal liegt lauschig im Grünen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Konzept steht erst am Anfang

Im Hoflokal im Zoo Hannover, das auch für externe Besucher zugänglich ist, wurde eine erste Lightversion dieses Prinzips zum Konzept erhoben. Und das hat absolut nichts mit Verzicht zu tun. Ein Blick in die Hofschüssel (13,20 Euro) genügt: In dem schmackhaften Salat finden sich allerhand Wurzelgemüse, Rotkohl, Graupen oder Nüsse. Macht richtig Spaß zu essen. Außerdem gehören Auberginen- und Zucchinistreifen dazu, die in den Sommermonaten gebraten, mariniert, vakuumiert und schockgefrostet werden. Ideal ist diese Praktik freilich nicht – wegen der monatelangen Tiefkühlung und wegen des Plastikbeutels. Die Qualität leidet drunter. An diesen Details gilt es also weiter zu feilen, aber das Hoflokal steht ja auch erst am Anfang.

Wildkraftbrühe ist eine Wucht

Schließlich werden von Chefkoch Fabian Bückner auch nicht nur Auberginen für den Winter haltbar gemacht. Auch Apfelkompott wird im Herbst eingekocht und Monate später zu den knusprigen Kartoffelpuffern (5,90 Euro) der Kinderkarte serviert. Überhaupt hat sich das Küchenteam auf junge Gäste eingestellt: Die Tomatensoße mit Kräutern wird Anfang September gekocht und zu ideal gegarten Nudeln serviert. Wunderbar knusprig und saftig ist auch das Putenschnitzel in Cornflakes-Panierung (7,90 Euro), dazu gibt es exzellente Fritten. Eine makellose Wucht ist auch die salzige und tiefwürzige Wildkraftbrühe mit Flädle (5,50 Euro). Die Suppe ist so hervorragend, wir würden sie bei unserem zweiten Besuch gleich nochmal bestellen. Da ist sie aber schon wieder von der Karte verschwunden. Saisonküche eben.

Innen wartet ein gemütlich-rustikales Ambiente auf die Gäste. Quelle: Tim Schaarschmidt

Unterm Strich glücklich mit dem Essen

Also auch ohne Krisenpause wären die Angaben dieser Kostprobe ohne Gewähr, denn das Menü ändert sich im Hoflokal fortwährend, wobei – und das ist ja der zentrale Punkt – die Qualität der Küche auf solides Handwerk und nicht auf Glück aufzubauen scheint. Das zeigt auch das gute Wildschweinschnitzel (19,90 Euro), das in einer knusprigen Panierung aus Hafer und Kürbiskernen serviert wird. Dazu gibt es ordentlichen Rotkohl, die würzige Holunder-Fichten-Soße ist spitze, und auch das Kartoffelpüree schmeckt klasse, ist nur etwas leimig, was gern passiert, wenn die Beilage mit dem Mixstab und nicht mittels Kartoffelpresse hergestellt wird. Keine Freude macht uns am Ende auch die ledrige Schwarte des Krustenbratens (14,90 Euro), aber sei es drum: Unterm Strich sind wir glücklich.

Freundliche Begrüßung auf dem Besteckkasten: Auch auf nette Details wird Wert gelegt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wir sind bei unseren beiden Besuchen im Hoflokal allerdings im Grunde nur die hörige Gefolgschaft zweier kleiner Prinzen, die schon beim deftigen Anfang des Restaurantbesuchs auf das süße Ende spekulieren. Zur Wahl stehen Honig-Parfait, Milchreis, Eis oder sogar ein Eis mit Wackelpudding (4,50 Euro). Letzteres haben wir dummerweise schon vorgetragen, bevor wir darüber nachgedacht haben. Kurskorrektur unmöglich, dieser Nachtisch muss her. Also gibt es Wackelpudding zum Schluss: glibberig, süß und giftgrün. Hergestellt mit künstlichem Waldmeisteraroma. Und der Blick unserer Söhne ist recht eindeutig: Mehr mit Raum und Zeit kann man gar nicht verbunden sein. So unterschiedlich ist das eben.

Fazit:

Eine Gastronomie, die der Qualität des Zoos vollauf gerecht wird.

Gesamt 8/10 (Küche 8, Service 6, Ambiente 9)

Kontakt:

Hoflokal

Adenauerallee 1, 30175 Hannover

Telefon (0511) 28074203

Internet: www.hoflokal.de

Öffnungszeiten (ab 12. Mai): dienstags bis sonntags, vorerst 12 bis 20 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner